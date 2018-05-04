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Асмус разозлила поклонников
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Асмус разозлила поклонников 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: INSTAGRAM.COM/ASMUSKRISTINA
В последнее время имя Кристины Асмус так или иначе связано с провокацией. Если на прошлой неделе актриса публиковала видеоанонс интерактивного триллера Asmodeus, где предстала в неоднозначной роли: в кадре она позировала полуобнаженной и демонстрировала вызывающие позы, то теперь супруга Гарика Харламова выложила в микроблог несколько эротических фото из ванной.
Как оказалось, таким образом актриса привлекает внимание к новой постановке "Текст" в театре Ермоловой, в которой она задействована. Эротические снимки знаменитость сопроводила забавными хештегами — «ты же мать», «вот интересно, что Бульдог думает», «подстриглась, что ли», «я бы свою убил», «как ни старайся, а актриса одной роли», «в тихом омуте», «пошлятина» и «уже удивить нечем».
Нужно ли говорить, что публикация Кристины мгновенно стало поводом для обсуждений среди подписчиков актрисы. Одни осудили Асмус за ее поведение, другие, наоборот, похвалили за смелость и чувство юмора. «Вы прекрасны», «Хэштеги просто топ», «Ну подумаешь, фото в ванной», «Молча завидуйте», — комментировали пользователи.
Добавим, что в спектакле "Текст" задействованы и другие артисты. Среди них: Илья Маланин, Егор Харламов, Филипп Ершов, Сергей Бадичкин и другие. Премьера запланирована на середину мая.
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