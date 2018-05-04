Асмус разозлила поклонников

В последнее время имя Кристины Асмус так или иначе связано с провокацией. Если на прошлой неделе актриса публиковала видеоанонс интерактивного триллера Asmodeus, где предстала в неоднозначной роли: в кадре она позировала полуобнаженной и демонстрировала вызывающие позы, то теперь супруга Гарика Харламова выложила в микроблог несколько эротических фото из ванной.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 3 Май 2018 в 11:44 PDT Как оказалось, таким образом актриса привлекает внимание к новой постановке "Текст" в театре Ермоловой, в которой она задействована. Эротические снимки знаменитость сопроводила забавными хештегами — «ты же мать», «вот интересно, что Бульдог думает», «подстриглась, что ли», «я бы свою убил», «как ни старайся, а актриса одной роли», «в тихом омуте», «пошлятина» и «уже удивить нечем».

Нужно ли говорить, что публикация Кристины мгновенно стало поводом для обсуждений среди подписчиков актрисы. Одни осудили Асмус за ее поведение, другие, наоборот, похвалили за смелость и чувство юмора. «Вы прекрасны», «Хэштеги просто топ», «Ну подумаешь, фото в ванной», «Молча завидуйте», — комментировали пользователи.