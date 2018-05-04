Толкалина подвергла себя опасности

Любовь Толкалина с детства мечтала подняться к кратеру знаменитого вулкана Везувий. И в апреле этого года желание сбылось! Весна для актрисы — время чудес. Последние три года она обязательно выкраивает из своего плотного графика неделю, чтобы вместе с дочерью отправиться в незабываемое путешествие. Правда, после первого же дня в итальянских Помпеях Любовь превратилась в Русалочку из сказки — каждый шаг давался ей через боль. Но она нашла способ справиться с недомоганием. Великое искусство, спортивное прошлое и богатая природа Южной Италии исцелили актрису и вдохновили на новую встречу.

— Любовь, расскажите, что это за таинственные весенние поездки?

— Три года назад моя жизнь изменилась — я поступила в Институт Святого Фомы и начала изу­чать мировую художественную культуру. С тех пор каждую весну я отправляюсь в путешествие с моим преподавателем по истории искусств Натальей Федоровной Боровской и ее учениками из Красносельского лицея, среди которых по иронии судьбы моя дочь Мария Михалкова. То есть так вышло, что у нас с Машей — общая учительница. В течение года, задолго до поездки, Наталья Федоровна готовит нас к тому, что все, о чем она рассказывает, нам предстоит увидеть своими глазами. Какое счастье — изучать искусство в том месте, где оно родилось! Можно долго листать иллюстрации в каталогах или картинки в интернете, но когда ты стоишь перед картиной Эль Греко «Распятие» в галерее Прадо в Мадриде , то чувствуешь себя сопричастным происходящему и тебя как будто внезапно настигает прозрение. Именно так и формируется мировоззрение. Подобные поездки — очень серьезный опыт, и не столько туристический, сколько жизненный, духовный, эстетический и этический. Обычно я возвращаюсь домой в состоянии вдохновения и эмоционального подъема.

— Что вам удалось увидеть за неделю?

— Я так давно мечтала заглянуть в жерло Везувия, поглотившего когда-то четыре древнеримских города, в числе которых Помпеи и Геркуланум. Когда я оказываюсь в местах, которые являются достоянием человечества и находятся под охраной ЮНЕСКО , меня охватывает необыкновенный трепет. Эти развалины чего только не видели на своем веку — и теперь они видят меня! Ощущение, что я — космическая пыль на поверхности земли, имею дело с чем-то вечным, великой мировой историей. Нам очень повезло: с Помпеями и Геркуланумом нас знакомили те самые люди, которые когда-то своими руками извлекали из толщи вулканического пепла бесценные древние артефакты. Дети были счастливы, что им дали возможность побыть археологами и поучаствовать в настоящих раскопках.

— В каком месте вы жили?

— Мы поселились в Везувианском институте, в городке Кастелламаре-ди-Стабия, неподалеку от знаменитой виллы Стабия и горы Фаито, с которой открывается чудесный вид на Везувий, остров Капри и залив. Удивительным образом все здесь мне напоминало Крым — природа и атмосфера. Крым когда-то был частью Римской империи, каждый раз, бывая в Крыму, я понимаю, что нахожусь на очень древней земле и мы до сих пор ездим по дорогам, проложенным римлянами. Когда в Феодосии , в Музее Ивана Айвазовского , я вижу его картины «Неаполитанский залив», « Неаполь в лунную ночь», «Лазоревый грот», близкие сердцу каждого русского человека, я думаю о Неаполе. Будучи в Неаполе, я постоянно вспоминаю Крым и Айвазовского. И только здесь я узнала, что Иван Константинович был признан самым главным художником-маринистом Европы. Полотно «Неаполитанский залив» ему заказал Карл Шестой.

— Перед поездкой в Неаполь вас, наверное, пугали разгулом преступности в этом городе?

— Считается, что воровство для неаполитанцев — дело чести, но то же самое мне говорили и перед поездкой в Милан . Мое знакомство с Италией началось два года назад с северных городов страны: Вероны Венеции , Милана. Лично я — фаталистка, считаю, что если украли — значит, так тому и быть, вероятно, эта вещь больше нужна тому, кто взял, — то есть отношусь философски. Как меня ни запугивали Неаполем, я чувствовала себя в полной безопасности, как будто в гостях у самой знаменитой неаполитанки Софи Лорен, ведь почти все фильмы с ее участием были сняты именно в этом городе. Портреты Софи Лорен можно встретить на каждом углу в Неаполе, очень многие рестораны носят ее имя. Было радостно ходить по тем же улочкам, где когда-то гуляла легендарная актриса.

— С какими сложностями вы столкнулись в поездке?

— Обычно каждый день с 9 утра до 8 вечера мы проводили на ногах — ходили пешком. На следующее утро после экскурсии в Помпеи я не смогла подняться с кровати. Я встала и чуть не упала. Присела обратно, понимая, что не могу ступить и шага, почувствовала себя Русалочкой из сказки. Пришлось принять горизонтальное положение и выполнить специальную зарядку для ног, которую я помню со времен своего спортивного прошлого, когда занималась синхронным плаванием в детском театре на воде… Иногда мы ездили на электричках и обычно всю дорогу пели, в том числе с цыганами, развлекающими людей в пути. Перед поездкой в Сорренто мы с детьми репетировали неаполитанскую песню «Вернись в Сорренто», которая не утратила своей популярности с 1902 года. Я выучила первый куплет и пела ее — сперва на вокзале, затем на набережной этого романтического благоухающего города у моря. Цвели лимоны и мандарины, жасмин, глициния и камелия. Хотелось снимать фото и видео ежеминутно, жаль, что памяти в айфоне всегда не хватает, сколько бы ее ни было.

— Что удалось посмотреть на острове Капри?

— Мы выбрались на Капри всего на три часа и сразу направились к вилле, где жил великий пролетарский писатель Максим Горький. Это тоже было одним из давних моих желаний. Конечно же сфотографировались с его портретом. Капри — изумительный остров, его нельзя сравнить ни с одним другим. У меня сердце ушло в пятки, когда своими глазами увидела скалы Фаральони — визитную карточку Капри. Мы также посетили самые красивые отели Капри: «Луна» и «Куисизиана». Конечно же я купила символ Капри и талисман на удачу — «ла кампанелла» — яркий браслетик с бубенцами. Есть легенда о том, что давным-давно один пастух потерял свою единственную овцу. И тогда святой Михаил, покровитель острова, дал ему колокольчик, на зов которого овечка вернулась. Вот теперь и я не потеряюсь. Затем мы проводили закат на Капри — незабываемо!

— Что привезли из Неаполя?

— Полный чемодан гостинцев! Свежие артишоки, сыры «Пармезан», «Грана падано», «Моцарелла» и другие, пасту и вино из винограда, выращенного на склонах вулкана, которое так и называется –«Везувио».

— Известно, куда отправитесь следующей весной?