В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой

В Twitter сообщили о смерти певицы Аллы Пугачевой

Четыре часа назад пользователь социальной сети под ником «Романа» написал, что Народная артистка СССР скончалась сегодня, а также опубликовал ссылку на некий блог.

Перейдя по ней, можно прочесть, что Пугачева «умерла» в полдень в Москве , сейчас ее тело находится в одном из моргов, а предварительной причиной «смерти» названа закупорка сердечной артерии, однако «многие говорят» о передозировке наркотиков.

Сообщение о смерти Пугачевой, очевидно, является вымыслом, так как через два часа после него сама Примадонна опубликовала в соцсети Instagram видео со своим четырехлетним сыном Гарри, приготовившим для нее особое блюдо — «из шышлыков, спагетти и салата».

«Может, будет не артист, а повар. Дай Бог!» — подписала певица видео.

Неизвестно, кем является пользователь Twitter «Романа». Другие его публикации, большинство — на украинском языке, понять этого не дают.