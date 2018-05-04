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В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой
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В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
В Twitter сообщили о смерти певицы Аллы Пугачевой.
Четыре часа назад пользователь социальной сети под ником «Романа» написал, что Народная артистка СССР скончалась сегодня, а также опубликовал ссылку на некий блог.
Перейдя по ней, можно прочесть, что Пугачева «умерла» в полдень в Москве, сейчас ее тело находится в одном из моргов, а предварительной причиной «смерти» названа закупорка сердечной артерии, однако «многие говорят» о передозировке наркотиков.
Сообщение о смерти Пугачевой, очевидно, является вымыслом, так как через два часа после него сама Примадонна опубликовала в соцсети Instagram видео со своим четырехлетним сыном Гарри, приготовившим для нее особое блюдо — «из шышлыков, спагетти и салата».
«Может, будет не артист, а повар. Дай Бог!» — подписала певица видео.
Неизвестно, кем является пользователь Twitter «Романа». Другие его публикации, большинство — на украинском языке, понять этого не дают.
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