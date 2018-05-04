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Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
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Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Молодой певец Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, представляющий Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение», попал в неловкую ситуацию из-за незнания украинского языка.
«Парню пришлось обратиться на русском языке к переводчику, который помог вспомнить артисту родную мову», — сообщает Telegram-канал Super, публикуя видео произошедшего на пресс-конференции в Лиссабоне.
Канал отмечает, что Киев настаивал на том, чтобы исполнитель общался с прессой только по-украински.
В комментариях к видео с пресс-конференции интернет-пользователи также критикуют и переводчика, которая работала с Бочаровым. Так, Lera May возмущается тем, что она перевела на английский дословно фразу «сидеть на двух стульях». «Никто не понял ничего, посмотрите на лица. Правильный вариант перевода: „You can't do it both ways “, — отмечает комментатор.
Киев всеми силами старается популяризировать украинский язык. Премьер-министр страны Владимир Гройсман заявлял, что украинский язык якобы становится модным и востребованным в мире. Между тем сами украинские политики нередко оказываются в глупом положении из-за плохого владения языком.
Напомним, Melovin стал победителем национального отбора на международный песенный конкурс. Он выступит с песней „Under the Ladder“ (»Под лестницей»).
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Комментарии102  Ещё 6 источников 
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