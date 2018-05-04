Найдено тело писателя Сергея Сакина

СМИ сообщили об обнаружении тела писателя Сергея Сакина

Найдено тело писателя и журналиста Сергея Сакина, пропавшего в конце ноября 2017 года.

Об этом сообщает издание «Ридус».

По данным источников, Сакина нашли в 50 метрах от того места, где он в последний раз ещё живым был зафиксирован камерами наблюдения.

Как отмечается, внешних признаков насильственной смерти нет.

Сергей Сакин — российский писатель, соавтор романа «Больше Бэна» и участник шоу «Последний герой». После окончания шоу он женился на другой его участнице, Анне Модестовой, а также издал книгу о съёмках в шоу.