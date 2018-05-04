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Найдено тело писателя Сергея Сакина
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СМИ сообщили об обнаружении тела писателя Сергея Сакина 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: facebook.com
Найдено тело писателя и журналиста Сергея Сакина, пропавшего в конце ноября 2017 года.
Об этом сообщает издание «Ридус».
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По данным источников, Сакина нашли в 50 метрах от того места, где он в последний раз ещё живым был зафиксирован камерами наблюдения.
Как отмечается, внешних признаков насильственной смерти нет.
Сергей Сакин — российский писатель, соавтор романа «Больше Бэна» и участник шоу «Последний герой». После окончания шоу он женился на другой его участнице, Анне Модестовой, а также издал книгу о съёмках в шоу.
RT на русском: последние новости
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Комментарии10  Ещё 5 источников 
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