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Беременная Зара попала под обстрел
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Беременная Зара попала под обстрел 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Певица Зара рассказала о необычной ситуации, с которой ей пришлось столкнуться на гастролях. Зарубежное выступление оказалось опасным для жизни артистки.
Артистка дала небольшое интервью, в котором призналась, что, будучи на четвертом месяце беременности на гастролях в Израиле, попала под обстрел.
"Нам об этом не сказали, сказали только, где бомбоубежище. Мы спокойно провели концерт, только после концерта нам сказали об этом инциденте, чтобы я не волновалась", — рассказала журналистам певица.
Артистка отметила, что ей очень везет с фанатами. Везде ее принимали с радостью и открытым сердцем.
"Разная реакция на те или песни, на ту или иную концертную программу. Иногда начинают очень бурно реагировать — уже разогретая публика, а бывает, что ее нужно раскачивать. Но в конце всегда бурные овации", — добавила звезда.
Также артистка ловко увернулась от вопроса, о самой необычной романтической встрече.
"Я даже не помню, Господи, я всегда была такая серьезная девчонка, я по свиданиям не ходила", — поведала певица корреспондентам РЕН ТВ.
Отметим, что исполнительница тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Известно только, что за плечами у Зары два брака. Первый раз она пошла под венец с сыном экс-губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко Сергеем. Супруги прожили вместе всего полтора года, после чего разошлись. Вторым мужем артистки стал начальник управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергей Иванов. Во время этого брака исполнительница стала мамой двух мальчиков: Даниила и Максима. Однако рождение детей не спасло пару от развода.
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