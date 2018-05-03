Беременная Зара попала под обстрел

Певица Зара рассказала о необычной ситуации, с которой ей пришлось столкнуться на гастролях. Зарубежное выступление оказалось опасным для жизни артистки.

Артистка дала небольшое интервью, в котором призналась, что, будучи на четвертом месяце беременности на гастролях в Израиле , попала под обстрел.

"Нам об этом не сказали, сказали только, где бомбоубежище. Мы спокойно провели концерт, только после концерта нам сказали об этом инциденте, чтобы я не волновалась", — рассказала журналистам певица.

Артистка отметила, что ей очень везет с фанатами. Везде ее принимали с радостью и открытым сердцем.

"Разная реакция на те или песни, на ту или иную концертную программу. Иногда начинают очень бурно реагировать — уже разогретая публика, а бывает, что ее нужно раскачивать. Но в конце всегда бурные овации", — добавила звезда.

Также артистка ловко увернулась от вопроса, о самой необычной романтической встрече.

"Я даже не помню, Господи, я всегда была такая серьезная девчонка, я по свиданиям не ходила", — поведала певица корреспондентам РЕН ТВ.