Невеста принца Гарри оказалась потомком маньяка

Восьмиюродный брат актрисы и невесты принца Гарри Меган Маркл Джефф Маджет заявил, что Маркл и он являются родственниками серийного убийцы Генри Говарда Холмса (настоящее имя Герман Маджет). Об этом сообщает The Sun.

Маджет, практикующий адвокат, выяснил это, когда исследовал свое генеалогическое древо. Он рассказал о родственных связях с маньяком в документальном фильме «Знакомство с Марклами» на Channel 4.

По словам Маджета, информация была также проверена с помощью ФБР ЦРУ . Он заявил, что Генри Холмс, на счету которого более 200 жертв, был настоящим Джеком Потрошителем, который орудовал в Лондоне в 1888 году.

«Это означает, что Меган связана с Джеком Потрошителем. Я не думаю, что королева знает об этом», — сказал он.

Адвокат отметил, что он не гордится таким родством.

Жертвами Холмса в основном были женщины, работавшие в построенном им отеле, их любовники и гости отеля. Холмс-Маджет сознался в 27 из 200 убийств, когда его судили за убийство Бенжамина Питзела. Преступника казнили в 1896 году.

Считается, что Холмс-Маджет путешествовал по Лондону в конце 1880-х годов, когда там зверствовал Джек Потрошитель, убивавший работниц секс-индустрии. Следователи предполагали, что Джек Потрошитель имел некоторые медицинские или анатомические знания, так как минимум у трех жертв были удалены внутренние органы. Холмс-Маджет окончил Мичиганский университет в Анн-Арборе и получил диплом врача.