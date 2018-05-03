Цымбалюк-Романовская вспомнила об интиме с Джигарханяном

Виталина Цымбалюк-Романовская снова появилась в студии "Пусть говорят" Первого канала. На примере бывшей супруги народного артиста Армена Джигарханяна гости и эксперты обсудили тему неравного брака.

Виталина заявила, что о недавней госпитализации метра узнала от журналистов. Экс-возлюбленная Джигарханяна поведала, что не знает, где находится Армен Борисович, в каком медицинском учреждении лечится и не может ничего рассказать о его состоянии. Также она посоветовала не доверять комментариям друзей артиста, так как те могут распространять непроверенную информацию.

"Я считаю, что посторонние люди, которых он называет друзьями, они нас развели, без его, может быть, ведома, потому что я с ним не разу не поговорила. Интервью Армена Борисовича мы не видим уже полгода, но за него говорит какой-то друг… От нас Армена Борисовича прячут и мне это не нравится", — добавила Цымбалюк-Романовская.

Также пианистка отметила, что отстанет от метра, в том случае, если Джигарханян будет жить в окружении близких людей, к примеру, в обществе второй жены Татьяны Сергеевны Власовой

"Поскольку наша история является публичной и некрасивой, я своим поведением подаю пример и, может быть, надежду, другим женщинам, которых бросили, незаслуженно оболгали", — объяснила Цымбалюк-Романовская свои частые появления в телевизионном эфире. Виталина уверена, что, Армен Борисович будет горд за нее, если увидит передачи, в которых она участвовала.

Также пианистка опровергла обвинения в том, что она якобы тайно подсовывала метру психотропные и стимулирующие потенцию препараты.

"У меня дома был обыск, ко мне в первые дни пришли люди, я об этом не знала… они вынесли все, что могли вынести… если бы там были какие-то препараты или следы от них, они бы это мне предъявили", — оправдывалась Виталина.

Также она отметила, что Армен Борисович с 2009 года не принимал лекарств, повышающих либидо, из-за перенесенного инсульта. До 2015 года он справлялся со своим супружеским долгом без помощи специальных средств и их интимная жизнь была насыщена.

Обсуждая тему неравного брака, эксперты вспомнили других прославленных метров, которые на склоне лет решили связать свою жизнь с молодыми барышнями: Валерия Золотухина, Евгения Евстигнеева и Александра Пороховщикова . Присутствующие провели трагические параллели, объединяющие Ирину Пороховщикову (жену народного артиста Александра Шалвовича Пороховщикова) и Цымбалюк-Романовскую. Обе на момент заключения брака были младше своих мужей на много лет, их супруги таинственным образом исчезали и оказывались в закрытых от посторонних больничных палатах.