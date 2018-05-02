Ещё
Канье Уэст назвал рабство осознанным выбором чернокожих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канье Уэст назвал рабство осознанным выбором чернокожих 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Mike Blake / Reuters
Американский рэпер Канье Уэст назвал многовековое рабство чернокожих в Северной Америке личным выбором порабощенных. Об этом он рассказал в эфире телеканала TMZ.
«Когда слышишь о рабстве, продолжавшемся 400 лет… 400 лет? Это звучит как выбор», — подчеркнул Уэст.
Он добавил, что психологические последствия рабства преследуют афроамериканцев до сих пор. «Мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово "тюрьма", потому что рабство слишком прямо относится к идее чернокожих. Как Холокост — это евреи, так рабство — это чернокожие», — заключил певец.
Позднее в своем Twitter артист написал, что его неправильно поняли. «Мысль была в том, что мы не можем еще 400 лет жить с несвободным сознанием. Нам нужно свободно мыслить. И моя реплика была примером свободомыслия», — отметил он.
Рэпер также признался TMZ, что несколько лет назад сделал себе липосакцию для удаления лишнего жира, после чего принимал болеутоляющие средства и в итоге пристрастился к опиоидным препаратам. По его словам, он был «обдолбан в мясо» во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в декабре 2016 года.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум92
Военные корабли НАТО вошли в Черное море98
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»97
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео119
Успенская призналась в убийстве26
Видео
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
00:52
Собчак взбесила роскошной жизнью напоказ
Шоу-бизнес
02:07
Грузия впервые показала американские «Джавелины»
Оружие Армия
00:24
В РФ прокомментировали планы Киева по Донбассу
Политика
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение