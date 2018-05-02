Канье Уэст назвал рабство осознанным выбором чернокожих

Американский рэпер Канье Уэст назвал многовековое рабство чернокожих в Северной Америке личным выбором порабощенных. Об этом он рассказал в эфире телеканала TMZ.

«Когда слышишь о рабстве, продолжавшемся 400 лет… 400 лет? Это звучит как выбор», — подчеркнул Уэст.

Он добавил, что психологические последствия рабства преследуют афроамериканцев до сих пор. «Мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово "тюрьма", потому что рабство слишком прямо относится к идее чернокожих. Как Холокост — это евреи, так рабство — это чернокожие», — заключил певец.

Позднее в своем Twitter артист написал, что его неправильно поняли. «Мысль была в том, что мы не можем еще 400 лет жить с несвободным сознанием. Нам нужно свободно мыслить. И моя реплика была примером свободомыслия», — отметил он.