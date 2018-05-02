Ещё
Тутта Ларсен пожаловалась на бабушек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тутта Ларсен пожаловалась на бабушек 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Instagram
На майские праздники телеведущая с мужем и старшими детьми отлучилась из дома, оставив младшего сына Ивана на попечение заботливых бабушек.
Теперь Тутта получает фотоотчеты о том, чем занимается мальчик, но постоянно переживает о гардеробе малыша. По мнению Ларсен, бабушки очень своенравны, стремятся нарушить существующий режим, излишне укутать ребенка и кормить внуков из ложечки.
Телеведущая узнала, что Ванечке было разрешено не надевать на прогулку двойные носки только при условии ношения теплого комбинезона. За послушание бабушка позволила мальчику немного поваляться на газоне. Тутта с облегчением признала только одно: в настоящее время комбинезоны не такие плотные и более дышащие, чем раньше. Именно такая одежда спасает детей от чересчур заботливых бабушек, постоянно делающих из внуков луковок.
Подписчики ответили Ларсен на ее жалобы: «Бабушки на то и бабушки, чтобы шорты на колготки, шапочки и носочки, закрывать форточки от сквозняка и вот это всё, позволим им это, ведь еще неизвестно, какими бабушками станем мы сами», «Как же вы сможете жить без бабушек? И как вы сможете осуществлять ваши романтические путешествия, посещение театров, вечеринок и прочих увеселений, любимые дети наши?»
Russianshowbiz.info: последние новости
Настасью Самбурскую жестоко избили Дмитрий Шепелев устал от праздников Скончалась звезда «Твин Пикс»
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны Армении выступило с требованием169
МЧС экстренно обратилось к москвичам11
Москва предостерегла от лишения РФ права вето118
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США325
Летучая проклинает «Ревизорро»10
Видео
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
00:19
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США
Оружие Войска
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
00:59
Раскрыт секрет популярности Бузовой
Шоу-бизнес
00:47
Минобороны Армении выступило с требованием
СНГ В мире
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение