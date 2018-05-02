Тутта Ларсен пожаловалась на бабушек

На майские праздники телеведущая с мужем и старшими детьми отлучилась из дома, оставив младшего сына Ивана на попечение заботливых бабушек.

Теперь Тутта получает фотоотчеты о том, чем занимается мальчик, но постоянно переживает о гардеробе малыша. По мнению Ларсен, бабушки очень своенравны, стремятся нарушить существующий режим, излишне укутать ребенка и кормить внуков из ложечки.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut) 1 Май 2018 в 2:14 PDT Телеведущая узнала, что Ванечке было разрешено не надевать на прогулку двойные носки только при условии ношения теплого комбинезона. За послушание бабушка позволила мальчику немного поваляться на газоне. Тутта с облегчением признала только одно: в настоящее время комбинезоны не такие плотные и более дышащие, чем раньше. Именно такая одежда спасает детей от чересчур заботливых бабушек, постоянно делающих из внуков луковок.