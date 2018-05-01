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Виторган увез дочь из России
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Виторган увез дочь из России 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: РИА Новости
78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя супруга Ирина Млодик продолжают наслаждаться радостями воспитания маленького ребенка. Очередную фотографию с новорожденной Этель актер сделал в международном аэропорту Шереметьево. Куда актер увез дочь из России он уточнять не стал.
Актер Эммануил Виторган опубликовал на своей странице в Instagram трогательный снимок. На фотографии он сидит в кресле и кормит из бутылочки дочь. Рядом на столе лежит стопка заграничных паспортов. "Счастливые моменты…", лаконично подписал кадр актер.
Судя по геотегу к фотографии, Виторган вместе с новорожденной дочерью в момент съемки находился в бизнес-зале международного аэропорта Шереметьево. А заграничные паспорта прямо указали любопытствующим зрителям, что полет предстоит за пределы России. Впрочем, в какую именно страну актер намерен вывезти свою маленькую дочь, он уточнять не стал.
Подписчики от фотографии пришли в восторг. "Очень трогательно. Мира и здоровья вам!Любимые наши", "Милота!", "Какая прелесть!💐поздравляю Вас! Пусть растет на радость и счастья!🤗🐣", "Поздравляю! Здоровья и счастья вам и вашей малышке! 😍😘", "Так мило!", — спешили поделиться своими положительными эмоциями поклонники.
Впрочем, не обошлось и без традиционных нападок злопыхателей, который считают, что заводить ребенка в столь почтенном возрасте не следует. "Детям нужны молодые родители, чтобы с ними бегать, развивать их. Всему свое время!", "Дети это конечно, смысл нашей жизни. Но в таком возрасте? Когда его подымать на ноги поставить?", "А по моему он дрыхнет. Потому что он уже прадед. Только присядет и сразу спать. Два ребенка", — не смогли пройти мимо едкие критики.
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