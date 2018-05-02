Киркорова хотят лишить звания Народного артиста

Ну, с премьерой нас! Клип "Цвет настроения синий" уже в YouTube ✌🏻✌🏻😉 Такой смелости от нас точно никто не ждал! И это были самые фееричные съёмки клипа в моей жизни 😂😂😂🔥🔥🔥 спасибо коллегам и друзьям за смелость и профессионализм, а команде @urgantcom во главе с @gudokgudok за профессионализм и искрометный юмор и фантазию! Вы, мои дорогие Друзья, блестяще сыграли свои роли 👏🏻👏🏻👏🏻🔝🔝🔝@nikolaibaskov @rudkovskayaofficial @gnomgnomych @buzova86 @gvleps @timatiofficial @amiran495 @gnoinyu__official @kpss_begemot_official @urgantcom @gudokgudok Смотрим и смеёмся вместе 😂😂😂😂ссылка в профиле 👆🏻👆🏻👆🏻#цветнастроениясиний
"В данном видео произведении открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя (в том числе малолетними и несовершеннолетними людьми), используется нецензурная лексика", — написал он в обращении к президенту и министру культуры.
"Удивительно, что Филипп Бедросович не понимает простых вещей. То, что позволено многочисленным блогерам и рэперам в их так называемом "творчестве" нельзя повторять в своих работах Народному артисту России. Просто недозволительно опускаться на их уровень, пытаться их "пародировать" и использовать ненормативную лексику", — подчеркнул Вадим Манукян.
"Мне кажется, что это просто за гранью, пусть даже в шутку показывать как ребенок пьет алкоголь, несмотря на то, что в бутылке из под вина разумеется налит лимонад. Должна же быть определенная самоцензура у артиста его величины и статуса", — добавил он.
Дорогой друг, дорогой наш Филипп @fkirkorov с днём рождения! Не каждый может себе позволить, а тем более быть, при такой дикой конкуренции в 51 год ньюсмейкером, а тебе это удаётся и по сей день! Рушишь стереотипы, форматы и правила со свойственным тебе азартом и драйвом! Обожаю, восхищаюсь и люблю, твоя боевая подруга Я. Р. ❤️ ps думала какое фото поставить, а потом подумала, что ты же идёшь а ногу со временем, так что пусть сегодня будет всё в #цветнастроениясиний)💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙