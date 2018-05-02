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Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
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Россияне требуют лишить Киркорова звания Народного артиста 

Дни.ру 6 часов назад
Житель Тюмени Антон Тихонов создал петицию на имя президента России Владимира Путина и министра культуры Владимира Мединского с просьбой лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста. Свои подписи под этим требованием успели поставить свыше тысячи человек. Причиной такой реакции стал последний клип короля российской эстрады на песню "Цвет настроения синий".
Выход провокационного клипа на песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" стал одним из самых обсуждаемых событий в мире российского шоу-бизнеса. Участие в съемках приняли многие отечественные звезды, подчас представ в самых неожиданных образах. До неузнаваемости изменился и сам певец.
Однако не всем происходящее на экране пришлось по нраву. Филиппа Киркорова раскритиковали за матерную ругань, неприличные жесты и асоциальное поведение в клипе. Дальше всех в своем возмущении пошел житель Перми Антон Тихонов, который создал петицию с просьбой лишить певца звания Народного артиста России.

Ну, с премьерой нас! Клип "Цвет настроения синий" уже в YouTube ✌🏻✌🏻😉 Такой смелости от нас точно никто не ждал! И это были самые фееричные съёмки клипа в моей жизни 😂😂😂🔥🔥🔥 спасибо коллегам и друзьям за смелость и профессионализм, а команде @urgantcom во главе с @gudokgudok за профессионализм и искрометный юмор и фантазию! Вы, мои дорогие Друзья, блестяще сыграли свои роли 👏🏻👏🏻👏🏻🔝🔝🔝@nikolaibaskov @rudkovskayaofficial @gnomgnomych @buzova86 @gvleps @timatiofficial @amiran495 @gnoinyu__official @kpss_begemot_official @urgantcom @gudokgudok Смотрим и смеёмся вместе 😂😂😂😂ссылка в профиле 👆🏻👆🏻👆🏻#цветнастроениясиний

Публикация от  Филипп Киркоров (@fkirkorov)

"В данном видео произведении открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя (в том числе малолетними и несовершеннолетними людьми), используется нецензурная лексика", — написал он в обращении к президенту и министру культуры.
Подобное поведение, по его мнению, никак не может соответствовать высокому званию, которого удостоили Филиппа Киркорова.
Автор петиции подчеркнул, что, по его мнению, Народный артист должен "пропагандировать вечные ценности и являть собой пример для подражания подрастающему поколению, а не гнаться за трендами ради личной популярности". Провокационным клипом он, уверен автор петиции, дискредитировал себя. Свои подписи под обращением уже успели оставить более тысячи человек.
Столь острая реакция россиян на клип Филиппа Киркорова не удивила члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна. "Нисколько не удивлен. Это такая реакция интернет-сообщества на его творческое хулиганство", — рассказал он Dni.Ru.
"Удивительно, что Филипп Бедросович не понимает простых вещей. То, что позволено многочисленным блогерам и рэперам в их так называемом "творчестве" нельзя повторять в своих работах Народному артисту России. Просто недозволительно опускаться на их уровень, пытаться их "пародировать" и использовать ненормативную лексику", — подчеркнул Вадим Манукян.
"Мне кажется, что это просто за гранью, пусть даже в шутку показывать как ребенок пьет алкоголь, несмотря на то, что в бутылке из под вина разумеется налит лимонад. Должна же быть определенная самоцензура у артиста его величины и статуса", — добавил он.

Дорогой друг, дорогой наш Филипп @fkirkorov с днём рождения! Не каждый может себе позволить, а тем более быть, при такой дикой конкуренции в 51 год ньюсмейкером, а тебе это удаётся и по сей день! Рушишь стереотипы, форматы и правила со свойственным тебе азартом и драйвом! Обожаю, восхищаюсь и люблю, твоя боевая подруга Я. Р. ❤️ ps думала какое фото поставить, а потом подумала, что ты же идёшь а ногу со временем, так что пусть сегодня будет всё в #цветнастроениясиний)💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

Публикация от  Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

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