Киркорова хотят лишить звания Народного артиста

Россияне требуют лишить Киркорова звания Народного артиста

Выход провокационного клипа на песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" стал одним из самых обсуждаемых событий в мире российского шоу-бизнеса. Участие в съемках приняли многие отечественные звезды, подчас представ в самых неожиданных образах. До неузнаваемости изменился и сам певец.

"В данном видео произведении открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя (в том числе малолетними и несовершеннолетними людьми), используется нецензурная лексика", — написал он в обращении к президенту и министру культуры.

Подобное поведение, по его мнению, никак не может соответствовать высокому званию, которого удостоили Филиппа Киркорова.

Автор петиции подчеркнул, что, по его мнению, Народный артист должен "пропагандировать вечные ценности и являть собой пример для подражания подрастающему поколению, а не гнаться за трендами ради личной популярности". Провокационным клипом он, уверен автор петиции, дискредитировал себя. Свои подписи под обращением уже успели оставить более тысячи человек.