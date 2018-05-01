Ещё
Раскрыт обман с Джигурдой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыт обман с Джигурдой 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: ТАСС
Информация о том, что актер Никита Джигурда не только успел получить наследство предпринимательницы Людмилы Браташ, но и потратил часть из свалившихся на него миллионов на покупку недвижимости, оказалась уткой. Об этом сообщили как независимые эксперты, так и адвокат фигуристки Марины Анисиной.
Эпопея с попытками Никиты Джигурды получить наследство миллионерши Людмилы Браташ, с которой артист был очень близок, продолжается. Доказать свое право на оставленные бизнес-леди богатства ему необходимо в суде. Впрочем, в Сети появились слухи о том, что актер выиграл суд в США и не только получил доступ к деньгам, но и успел потратить часть из них на покупку земельного участка на берегу притока Волги.
По мнению адвокатов, а также сестры Людмилы Браташ, которая продолжает настаивать на своем праве на наследование, эти слухи — не более чем обман.
"Сообщение очень похоже на утку. У Браташ осталась родная сестра, гражданка Беларуси, которая является наследницей по закону", — цитирует сайт "Комсомольская правда" независимого юриста Александра Разумовского.
Он напомнил, что в российском суде до сих пор рассматривается дело, в котором родственница миллионерши пытается оспорить бумагу о праве Никиты Джигурды на наследство. И сам артист подавал в суд как в России, так и во Франции. Причем французские судьи отложили рассмотрение вопроса до тех пор, пока решение не вынесут их российские коллеги.
"В США, если бы такой суд состоялся, судьи должны были поинтересоваться, есть ли у покойной наследники по закону. К тому же в Америке даются большие сроки для возможности обжалования решения суда. Так что получить наследство за такое рекордно кроткое время Джигурда просто не смог бы", — вынес вердикт специалист.
То, что сообщение о получении наследства — блеф, уверена и сама сестра Людмилы Браташ Светлана Романова.
"То, что он якобы получил наследство моей сестры в Америке, — очередная чушь. Я, как наследница по закону, об этом бы знала", — подчеркнула она.
"Информация о том, что Джигурда уже получил наследство Браташ, не соответствует действительности", — согласилась со всеми адвокат Марины Анисиной Оксана Филачева. Она напомнила, что рассмотрение вопроса о наследстве в Мосгорсуде назначено на 7 мая.
"Лично у меня нет сомнения в легитимности завещания. Но то, что Джигурда уже получил часть наследства и даже что-то на него купил, — такого, конечно, нет. Никакого суда в Америке не было", — подчеркнула юрист.
Дни.ру: последние новости
Бомжует под мостом: Знаменитый актер выгнал из дома дочь-лесбиянку Возраст берет свое: Надежда Бабкина поразила снимком без макияжа Покалеченный сын-фрик Яковлевой признался в пагубном пристрастии
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Будущий премьер Армении высказался о России93
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку132
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе55
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили21
«Мы сделали это за русских»53
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Вертолёт напрокат: морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение