Аронова и Гришаева сцепились у Малахова

Гришаева, не успев переступить порог студии, сразу сообщила публике, что она старше Ароновой на целый год. Мария сочла эту реплику некорректной.

«А зачем подчеркивать, что я хуже тебя выгляжу сейчас перед всей страной? Для чего это?!» — спросила Аронова Гришаеву.

Нонна Гришаева попыталась перевести все в шутку, но Аронова не остановилась и припомнила подруге студенческие годы. Мария рассказала, как Гришаева поставила ей — соседке по комнате в общежитии условия…

«Моя фамилия Гришаева, — говорит мне Нонна, — живем с тобой в одной комнате. Значит так, после 11-ти не пускать никого, мужиков не приводить, порядок полный. Вещи мои не трогать, поняла?!» Я помотала головой. А через неделю я открывала дверь и кричала: «Гришаева, иди убирай свои крошки, мышь!» Она до сих пор хлеб так ест, а у меня патологическая тяга к чистоте», — высказалась Аронова.

Также Мария припомнила еще один неприятный случай из совместной студенческой жизни.