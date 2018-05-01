Аронова и Гришаева сцепились у Малахова 

Основной темой передачи «Привет, Андрей!» стала недавняя тайная свадьба Марии Ароновой. Народная артистка сочеталась браком с Евгением Фоминым после 20-ти совместно прожитых лет. В эфир программы телеканала «Россия 1» пригласили подруг Ароновой, которые не присутствовали на торжестве. Среди них оказались Мария Голубкина, Юлия Рутберг, и Нонна Гришаева.
Гришаева, не успев переступить порог студии, сразу сообщила публике, что она старше Ароновой на целый год. Мария сочла эту реплику некорректной.
«А зачем подчеркивать, что я хуже тебя выгляжу сейчас перед всей страной? Для чего это?!» — спросила Аронова Гришаеву.
Нонна Гришаева попыталась перевести все в шутку, но Аронова не остановилась и припомнила подруге студенческие годы. Мария рассказала, как Гришаева поставила ей — соседке по комнате в общежитии условия…
«Моя фамилия Гришаева, — говорит мне Нонна, — живем с тобой в одной комнате. Значит так, после 11-ти не пускать никого, мужиков не приводить, порядок полный. Вещи мои не трогать, поняла?!» Я помотала головой. А через неделю я открывала дверь и кричала: «Гришаева, иди убирай свои крошки, мышь!» Она до сих пор хлеб так ест, а у меня патологическая тяга к чистоте», — высказалась Аронова.
Также Мария припомнила еще один неприятный случай из совместной студенческой жизни.
«Один раз, в голодном 90-м, Гришаевой прислали еду — масло и сало. Я говорю: «Дай ребятам, в обмороки же падают». А она мне: «Ты чё, дура, мне до марта жить с этим!» «Вот Бог все видит», — говорю. На следующий день прихожу, а Нонна стоит и ругается в окно. Оказалось, что подвешенные за окно (холодильника не было) продукты сгрызли синицы», — цитирует Аронову starhit.ru.