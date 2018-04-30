Охрана Тимати учинила потасовку при посадке в самолет

В московском аэропорту во время посадки на рейс до Алматы один из пассажиров и два охранника рэпера Тимати устроили потасовку.

Мужчину, проявившего излишний интерес к знаменитости, пришлось успокаивать силой.

Инцидент произошел в автобусе, доставлявшем пассажиров к борту воздушного судна, сообщает ФАН со ссылкой на собственный источник.

Самолет «Аэрофлота» вылетел в столицу Казахстана в 08.40 мск.

По данным издания, охранники музыканта посчитали, что пассажир проявляет чрезмерное внимание к Тимати, в результате чего прижали мужчину к стенке. После этого вспыхнула небольшая потасовка.

Ранее сообщалось, что один из участников шоу «Песни» на телеканале ТНТ разругался с членами жюри, среди которых оказался Тимати.