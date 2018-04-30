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Охрана Тимати учинила потасовку при посадке в самолет
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Охрана Тимати учинила потасовку при посадке в самолет 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА Новости
В московском аэропорту во время посадки на рейс до Алматы один из пассажиров и два охранника рэпера Тимати устроили потасовку.
Мужчину, проявившего излишний интерес к знаменитости, пришлось успокаивать силой.
Инцидент произошел в автобусе, доставлявшем пассажиров к борту воздушного судна, сообщает ФАН со ссылкой на собственный источник.
Самолет «Аэрофлота» вылетел в столицу Казахстана в 08.40 мск.
По данным издания, охранники музыканта посчитали, что пассажир проявляет чрезмерное внимание к Тимати, в результате чего прижали мужчину к стенке. После этого вспыхнула небольшая потасовка.
>> В Москве сгорел Gelandewagen охраны Тимати
Ранее сообщалось, что один из участников шоу «Песни» на телеканале ТНТ разругался с членами жюри, среди которых оказался Тимати.
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