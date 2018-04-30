Стал известен гонорар экс-жены Джигарханяна за ток-шоу

На телевидении были рассекречены доходы от участия в различных программах некоторых знаменитостей и медийных лиц.

Например, гонорар экс-супруги Армена Джигарханяна вырос до пяти миллионов рублей. Раньше Виталина Цымбалюк-Романовская брала за эфир от 700 тысяч до одного миллиона рублей, рассказали в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ

Эту информацию подтвердила ее бывшая подруга Элина Мазур

«У Виталины, насколько я знаю, контракт с Первым каналом на полгода, — сообщила она авторам программы. — Других источников дохода у нее нет. А на канале хорошо платят».

Исходя из того, что Цымбалюк-Романовская уже приняла участие в 20 ток-шоу, она смогла заработать по меньшей мере 14 миллионов рублей. Известно также, что на общении с прессой она тоже зарабатывает, поскольку бесплатных интервью Виталина не дает. Например, на ее пресс-конференцию не были допущены телеканалы, с которыми у пианистки нет контракта.

В программе «Ты не поверишь!» также раскрыли тайны заработков других популярных на телевидении персон. Дана Борисова , к примеру, получает за день участия в скандальном телешоу Андрея Малахова 500 тысяч рублей, а Диане Шурыгиной с ее мамой за каждый эфир платили около миллиона рублей.

Карина Мишулина и Улучшили свое финансовое положение благодаря ток-шоу и дети Спартака Мишулина Тимур Еремеев получают от 700 тысяч до миллиона рублей. Отмечается также, что они вместе с редакторами программ придумывают сюжеты все новых и новых скандалов.

Ранее были названы гонорары иностранных экспертов за участие в российских ток-шоу.