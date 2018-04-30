Николаев обрушился с критикой на «народ»

Игорь Николаев объяснил, почему талантливые артисты из шоу "Голос" пропадают сразу после завершения проекта. По мнению певца, народу интересны не качественные песни, а скандалы из личной жизни артистов.

Игорь Николаев объяснил, почему талантливые артисты из шоу "Голос" пропадают сразу после завершения проекта. По мнению певца, народу интересны не качественные песни, а скандалы из личной жизни артистов.

Николаев отметил, что если предлагается чисто песня, то она уже не так интересна.

"В нашей стране все следят за событиями в личной жизни. Хорошо это или плохо, но это имеет место быть", — цитирует "Собеседник" певца.

Позицию артиста поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Игорь Николаев затронул очень важную тему для современного шоу-бизнеса, да и в целом для творческой среды. Разумеется он прав. Где таланты из песенных конкурсов? Кто их видит после выпуска? Сейчас если ты не скандальный ты никому не интересен, будь ты хоть жемчужиной и голос твой в несколько октав", — заявил Манукян.

По его словам, именно поэтому такие персонажи как Ольга Бузова сейчас заполонили собой все информационное пространство.

"Кто помнил об Алексее Серебрякове пока он не сказал про "национальную идею России"? Кого интересовал Дмитрий Дюжев пока он не обругал людей в аэропорту? Кто интересовался новым фильмом Данилы Козловского пока он не поругался с футбольными фанатами, которые раскритиковали его трейлер? Кто бы говорил о Михаиле Ефремове, если бы он не играл спектакли, где по сценарию он ругается со зрительным залом? Кому была бы интересна Анастасия Волочкова, если бы она регулярно не садилась на шпагат и не выкладывала свои пляжные фото? И таких примеров масса", — отметил общественный деятель.

Личная жизнь артистов заслонила собой творчество.