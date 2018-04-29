Ефремов вновь обматерил зрителей

Во время концерта «Гражданин Поэт. Все на выборы 2», который проходил в Москве в КЗ «Мир» актер Михаил Ефремов и поэт Андрей Орлов (Орлуша) выступили на сцене со стихами о самарских зрителях, которые сочли скандальным поведение актера во время гастрольного спектакля «Не становись чужим», сообщает «Комсомольская правда».

Нецензурные стихи самарцам посвятил Орлуша. В них, в частности, есть такие строки:

«Нет, * лысого. Самара! Талант там чтится и игра, Куда Большому и Ла-Скале! Там те же люди, что вчера!».

В стихах поэт также обращает к актрисе Коровкиной, написавшей о скандале на спектакле в соцсетях.

«Товарищи, идите в *! Вы не расслышали? Ах да, я позабыл, вы глуховаты. Идите в ***, господа.

Недоразумение на гастролях театра «Современник» в Самаре произошло 7 марта. Актер матерился со сцены и производил впечатление нетрезвого. Позже прозвучали заявления, что это было лишь частью его художественного образа.