Отправленная на виселицу звезда «Дома-2» шокировала народ

Авторы телепроекта "Дом-2", по всей видимости, решили порадовать своих зрителей нововведением в процедуре голосования за уход с проекта того или иного участника. Впрочем, не всем понравилась идея отправлять проштрафившегося участника на эшафот.

Поклонники шоу с упоением обсуждают "шоу с повешением", в которое превратилось голосование за уход одного из участников с телепроекта. Ведущие планировали отправить за ворота телестройки Давида Анташвили. В качестве причины называется его отношение к девушкам. При этом звезда "Дома-2" предстала перед зрителями стоя на эшафоте с шеей в петле.

Однако казнь не состоялась — Давида Анташвили спас иммунитет. "Черную метку" вытащил другой участник телестройки — Александр Гобозов

"Большинством голосов проект должен был покинуть все-таки Давид… но! Его спас иммунитет! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — заметили в администраторы группы любителей "Дома-2" в Instagram. Зрители к произошедшему отнеслись неоднозначно. "Просто ужас! Кто придумал эту виселицу?", "Не дай бог у стула ножка надломится! Что тогда?", "Кошмар просто", "Ведущие придурки, надо же было такое придумать", "За халяву и висельницу полезут.очень неприятно смотреть", — обрушились они и на авторов идеи, и на участников, согласившихся на такое представление.

Отметим, сами участники телепроекта, обсуждая произошедшее, большее внимание уделили самому голосованию, а не тому, что перед ними предстал человек на виселице.

"Сегодня было волнительное голосование для Давида, но Слава богу все обошлось", — поделилась своими впечатлениями Александра Шева. "Очень суровое было сегодня голосование, и накаленное", — заметила Майя Донцова.

"Честно, очень хочется, что бы Давид сделал выводы и использовал шанс, который ему предоставился — достойно! Веры мало, но Надежда есть", — добавила она.

Впрочем, и на страницах девушек в Instagram подписчики предпочли обсуждать не личность Давида Анташвили и итоги голосования, а ситуацию с эшафотом.