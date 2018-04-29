После потери особняка Шепелев покинул Россию

Ведущий Дмитрий Шепелев опубликовал на своей странице в Instagram несколько красочных фотографий из отпуска. Майские праздники он, по всей видимости, проведет в Израиле

Со своими подписчиками Дмитрий Шепелев поделился интересным наблюдением о привычке россиян откладывать все на "после праздников". По его словам, если запланировать встречу в декабре, то она может отложиться из-за Нового года и долгих каникул, потом — из-за Дня Святого Валентина и Дня Защитника Отечества; следующим препятствием станет 8 Марта и, безусловно, длинные майские праздники. В июне-августе наступает пора отпусков.

"Ну вот уже больше полугода прошло. Замечали такое? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — обратился Дмитрий Шепелев к своим поклонникам на странице в Instagram. "Ладно, увидимся на праздниках не прощаюсь. Хорошего отдыха". — заключил он. Сам ведущий, который по решению суда лишился шикарного особняка в пригороде Москвы, разумеется покинул Россию.

Праздники он, по всей видимости, проведет в Израиле. По крайней мере именно снимком с побережья этой страны он решил порадовать своих поклонников. Также Шепелев поделился наблюдением, что в шаббат в этой стране не жарят омлет.