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Бузова подарила мужчине квартиру в центре Москвы
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Бузова подарила мужчине квартиру в центре Москвы 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Певица Ольга Бузова нашла, чем удивить своих поклонников и всех, кто внимательно следит за ее жизнью. Своему пиар-менеджеру звезда вручила ключи от квартиры в центре Москвы.
Ольга Бузова привыкла поражать всех окружающих и для этого у нее припасен целый арсенал из запоминающихся текстов песен, ярких хореографических па, смелых заявлений, эпатажных поступков, откровенных нарядов и других проявлений по-настоящему творческой личности. Однако мало кто мог ожидать, что певица, которая по собственному признанию пока не может позволить себе обзавестись личным жильем в столице, сделает своему пиар-менеджеру настолько щедрый подарок.
"Вот такой нереальный подарок 🎁 сделала мне моя Королева 👑 Ольга @buzova86 на день рождения 🤤🤩🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — на своей странице в Instagram написал Антон Богославский, сопроводив это снимком ключей. "Дада, это ключи от квартиры🗝 от квартиры на моем любимом Цветном бульваре ❤️", — добавил он.
После такого сюрприза пиар-менеджер Ольги Бузовой буквально рассыпался в нежных признаниях к певице. "Я безумно счастлив, что ты есть в моей жизни 🙏🏽💑 Я тебя безгранично люблю 😘", — отметил он. Не осталась в долгу и сама певица. "Любим тебя 🙏🏻 мой подарок 🎁 🏠 ты уже получил 🤪 все остальное лично 🙏🏻 Ты больше, чем друг! Спасибо тебе за то, что ты есть", — призналась Бузова.
Подписчики уже ответственно заявили, что после такого роскошного подарка Антон Богославский просто обязан жениться на Ольге Бузовой. Впрочем, о романтических отношениях между певицей и ее пиар-менеджером ничего не известно. Ранее она неоднократно рассказывала об отсутствии мужского внимания и собственном одиночестве.
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Комментарии42  Ещё 8 источников 
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