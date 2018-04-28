У умершего Avicii нашли тайную семью

Девушка покойного шведского диджея Тима Берглинга , известного под псевдонимом Avicii, опубликовала письмо к возлюбленному. Ее пост появился в Instagram.

Тереза Качерова, чешская модель, с которой встречался Берлинг, в своем послании раскрывает детали их личной жизни. По ее словам, они скрывали отношения.

«Я всегда настаивала на том, чтобы сохранять наши отношения в тайне, потому что я хотела, чтобы они были только НАШИ. Но я думала, что если собираюсь поделиться этим с миром, то только когда буду беременна нашим ребенком», — написала она.

Публикация от Tereza Kačerová (@terezakacerova) 26 Апр 2018 в 7:35 PDT Как следует из публикации, Берглинг стал отчимом Луки, маленького сына модели. В соцсетях Качеровой оказалось много совместных фотографий пары с ребенком.