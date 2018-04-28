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Внучка Гурченко рассказала о конфликте в семье
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Внучка Людмилы Гурченко рассказала о конфликте своей мамы со знаменитой бабушкой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Дочь знаменитой актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева скончалась 8 ноября 2017 года на 59-м году жизни. Официальной причиной гибели женщины называют сердечную недостаточность. Ей стало плохо около своего дома — она потеряла сознание и упала на асфальт. У Марии осталась дочь Елена и маленькая внучка.
Общественность не раз обсуждала сложные отношения матери и дочери. Мария и Людмила очень плохо общались: Королева не могла простить матери, что та променяла ее на карьеру и никогда не уделяла ей внимания. Внучка Гурченко Елена рассказала в программе "Раскрывая тайны звезд", как прошло детство ее мамы. По словам Елены, ее знаменитая бабушка наверняка любила свою дочь и желала для нее всего самого лучшего, но совершенно не умела выражать свои эмоции.
Елена поведала, что ее мама общалась с родным отцом Борисом Андроникашвили до восьми лет. Потом Борис изменил Людмиле, после чего она запретила ему общаться с родной дочкой. «Мама с родным отцом общалась лет до семи-восьми, потом был поставлен запрет. Мы даже не знали, когда дед умер», — рассказала Королева.
КАДР ИЗ ПРОГРАММЫ
Подруга Гурченко Инна Выходцева призналась, что актриса была иногда очень жестока в отношении своей дочери Маши и ругала ее за плохие оценки. «Люся могла сказать: „Эта толстая грузинка опять получила двойку!“. Она была человек такой, который скрывал вот эти свои чувства, но, безусловно, она любила Машу», — рассказала Инна в рамках программы.
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