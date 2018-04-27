«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт

Поклонники Димы Билана бьют тревогу из-за болезненного вида артиста. Одни предполагают, что певец работает на износ, другие убеждены, что их любимец увлекся запрещенными препаратами. Dni.Ru попросили ясновидящую Марианну Абравитову разобраться в происходящем.

"Творческому успеху Димы Билана в ближайшее время ничего не угрожает — артист занял крепкие позиции на вершине славы и не собирается этих позиций сдавать. Его ждет развитие, постоянное повышение качественного уровня своего творчества и навыков, новые песни, новые шоу, которые будут лучше с каждым разом", — сообщила Марианна Абравитова.

Карты показывают, что скоро в его творчестве наступит экспериментальный период — артист захочет попробовать что-то новое, возможно, примерить новый сценический образ или даже освоить новый музыкальный жанр. Осуществление этих задумок станет для него и его фанатов глотком свежего воздуха и напомнит о нем российской аудитории.

"Касаемо наркотиков могу сказать, что он их не принимает, а существующие проблемы со здоровьем связаны с независящими от Билана факторами. У него действительно не все в порядке с желудком и заболевание у него хроническое, до конца его вылечить нельзя, ему требуется особый уход и диета. Поэтому Билан и исхудал, но в скором времени он наберет вес в пределах здоровой нормы. Так же, я вижу, что у него есть проблемы с позвоночником в верхнем отделе и после долгих физических нагрузок они дают о себе знать. В связи с огромным количеством дел Билан, к сожалению, не может уделять должного внимания здоровью на данный момент, хотя следовало бы", — заявила таролог.

Не смотря на это, карты указывают, что Билана можно назвать успешным и счастливым человеком, ведь проблемы со здоровьем вовсе не мешают ему жить, работать, радовать своих поклонников и самому радоваться жизни.