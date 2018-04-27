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Самбурская ответила Летучей
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Самбурская ответила Летучей 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Instagram
Скандально известная актриса Настасья Самбурская, не привыкшая скрывать свои эмоции, высказалась по поводу интервью Елены Летучей, в котором экс-ведущая "Ревизорро" рассказала свою правду о проекте.
Скандал начался с того, что Летучая выразила недовольство новыми ведущими проекта. По ее мнению, "последователи" просто убили проект, у которого был потенциал, а у новой ведущей Самбурской "тяжелая агрессивная энергетика". Самбурская заявила, что ей неприятно слышать такие высказывания от женщины, которая стала известна именно благодаря "Ревизорро".
"Только трус будет молчать и не встанет горой за то дело, которым он радеет, только трус не начнёт защищать своё имя", — отметила Настасья и добавила, что во многих конфликтах ее считают виноватой. Девушка обратила внимание на то, что неприятную историю начала именно Летучая.
Самбурская сказала, что будет слушать только мнение адекватных людей, а не толпы, в которой теряется личность.
"Вы с удовольствием хаваете ложь, которой вас кормят утром в обед и вечером, категорически не хотите видеть правду", — обратилась к своим читателям Настасья.
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