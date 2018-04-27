Умер Геннадий Печников

Москве на 92-м году жизни скончался старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Геннадий Печников . Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу РАМТ.

«27 апреля ушел из жизни народный артист России Геннадий Михайлович Печников, человек-легенда, прослуживший в нашем театре 65 лет», — говорится в сообщении театра.

В труппу РАМТ Печников пришел в 1949 году, на сцене театра он воплотил образы Дубровского, Молчалина и Чацкого, Чичикова, Клеонта, Гаспара Арнери, епископа Бьенвеню и многих других.

В качестве режиссера поставил в РАМТ спектакли "Двадцать лет спустя", "Как закалялась сталь", "Бедность не порок", "Шутники", "Тяжелые дни" и другие.

По предварительной информации, прощание с артистом пройдет в РАМТ.