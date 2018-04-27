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Умер Геннадий Печников
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Умер Геннадий Печников 

Рамблер 46 минут назад
Фото: depositphotos.com
В Москве на 92-м году жизни скончался старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Геннадий Печников. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу РАМТ.
«27 апреля ушел из жизни народный артист России Геннадий Михайлович Печников, человек-легенда, прослуживший в нашем театре 65 лет», — говорится в сообщении театра.
В труппу РАМТ Печников пришел в 1949 году, на сцене театра он воплотил образы Дубровского, Молчалина и Чацкого, Чичикова, Клеонта, Гаспара Арнери, епископа Бьенвеню и многих других.
В качестве режиссера поставил в РАМТ спектакли "Двадцать лет спустя", "Как закалялась сталь", "Бедность не порок", "Шутники", "Тяжелые дни" и другие.
По предварительной информации, прощание с артистом пройдет в РАМТ.
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