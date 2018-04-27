Ещё
Задорнов оказался самым популярным комиком у россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Михаил Задорнов оказался самым популярным комиком у россиян 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самыми популярными комиками у россиян оказались покойный Михаил Задорнов, Евгений Петросян и Владимир Винокур. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Среди опрошенных 21% россиян назвал любимым юмористом Задорнова, 19% — Петросяна, 11% — Винокура. Отмечается, что 37% респондентов затруднились назвать любимого комика, а 39% попали в категорию "другое".
"Столичные жители предпочитают юмор Задорнова (18%) и Михаила Жванецкого (16%), молодежь — Павла Воли (19%) и Гарика Харламова (10%), а люди пенсионного возраста чаще смеются над шутками Евгения Петросяна (32%)", — резюмировали во ВЦИОМ.
Россияне также признались, что отдают предпочтение жизненным и политическим анекдотам.
Сатирик Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года. Он похоронен в Юрмале 15 ноября.
Газета.Ru: последние новости
Умер Геннадий Печников Друг Джигарханяна уточнил состояние актера Девушка диджея Avicii рассказала о подробностях его личной жизни
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обратились к России с пожеланием436
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт41
Майские пенсии доставят по особому графику108
Дерипаска согласился выполнить условие США340
Российское оружие стало главной проблемой США в Сирии28
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение