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«Хватило на всю жизнь»: взорвавшаяся Проклова побила дочь
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«Хватило на всю жизнь»: взорвавшаяся Проклова побила дочь 

Дни.ру 2 часа назад
Елена Проклова убеждена, что детям нужно помогать и направлять. Однако однажды у нее сдали нервы из-за младшей дочери Полины.
Когда Полина была еще маленькой, играя, она подвергла свою жизнь опасности. Естественно, Елена Проклова страшно испугалась за дочь. Не сдержав эмоций, популярная артистка ударила наследницу по мягкому месту.
"Я ее тогда два раза шлепнула серьезно, но не ремнем, которым обычно пугают непослушных детей, а ладонью. Но, вы знаете, этого хватило на всю жизнь. Потом мы долго с ней обсуждали этот случай. Там скорее даже не столько было вины ребенка, сколько моей слабости. Просто я подумала, что с Полиной случилось что-то страшное, и не смогла сдержаться. Это был шлепок отчаяния и облегчения, что она жива и здорова", — объяснила Проклова.
Вообще же, артистка убеждена, что любое насилие сильного над слабым — "огромный грех". Напомним, что у Елены двое дочерей — 45-летняя Арина, которая подарила ей внучку Алису, и 23-летняя Полина.
"Дети — это Божий дар, который надо холить, лелеять и всячески им помогать. Есть великая родительская молитва: "Господь мой, дай мне Твои глаза, чтобы видеть в моих детях образ Божий, дай мне Твою нежность, чтобы растить их, как цветы, дай мне Твою мудрость, чтобы направлять их на жизненном пути, дай мне Твое сердце, чтобы любить их безусловно…" Именно по этой молитве я всю жизнь и растила своих детей", — сообщила Проклова.
По мнению актрисы, главная задача родителей это помощь детям. актриса высказала мнение, что родительского воспитания не существует. Далее Елена развила свою мысль. "Господь для чего-то посылает на землю эти души и сам их воспитывает. Наша задача — лишь направить их и сделать добрее", — цитирует Елену Проклову "Собеседник".
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