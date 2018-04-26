Ещё
Мужа Шурыгиной избили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужа Шурыгиной избили во время ее выступления в Москве 

Дни.ру 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Очередная попытка Дианы Шурыгиной презентовать свою песню завершилась провалом. В поющую жертву изнасилования кинули живой птицей.
В Московском ресторане "Гладиатор" сегодня многолюдно — проходит сборный концерт подзабытых звезд нашей эстрады: Пьер Нарцисс, Алиса Мон, Александр Песков, Евгений Осин, Игорь Наджиев, Андрей Алексин и многие другие. Шурыгиной, в дуэте с вокалистом Сашей Актом, тоже разрешили поучаствовать в мероприятии.
Перед выступлением она с удовольствием давала интервью журналистам.
"Мы записали три песни, которые позже выложили в Интернет. Сегодня состоится мой дебют. Честно сказать, мы вообще не готовились, записали песню в студии меньше, чем за час. Наверное, чем больше подготовка, тем сильнее волнение. А сегодня, перед самим исполнением, нет ни капли волнения, одно только нетерпение: поскорее бы уже выступить", — рассказала девушка.
И вот настал тот самый час: Диана и Саша на сцене. Шурыгина небрежно облокотилась на высокий барный стул, улыбающийся Акт присел у ее ног. Молодые люди затянули свой хит, и вдруг, перед Шурыгиной пролетает белая курица и приземляется у ее ног.
Диана, оторопев, замолкает, отводит микрофон в сторону, а тем временем из колонок голосом Шурыгиной продолжает петь фонограмма. На парня, выкинувшего пернатое, тут же набросился с кулаками муж певицы Андрей Шлянин, завязалась драка, юноши надавали друг другу тумаков, после чего неизвестного нарушителя спокойствия скрутили и вывели из помещения, он успел сбежать до приезда полиции.
Испуганная Диана поспешила отчитаться перед прессой.
"Какой-то человек, я даже не узнала его, он кинул курицу во время нашего выступления. Это, конечно, не смешно. Это больной человек, и мне жалко его. Нужно вызывать не полицию, а "скорую помощь", потому что убогим и больным нужно обязательно помогать. Его обязательно нужно отправить в психбольницу, этими действиями он делает хуже только себе. Это ненормально!", — цитирует артистку издание СтарХит.
Отметим, что это третья попытка Дианы и Саши представить на суд общественности свое музыкальное творение. В первый раз блеснуть на сцене Шурыгиной помешала овца, которую привел блогер Дмитрий Торин. Девушка и ее супруг Андрей Шлягин сбежали с праздника. А во второй раз ей отказали продюсеры скандально известного телепроекта "Дом-2".
Дни.ру: последние новости
Состояние певицы Наргиз резко ухудшилось Умерла звезда сериала "Сваты" Мазур раскрыла подробности госпитализации Джигарханяна
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Наргиз резко ухудшилось42
Чехия собрала секретные данные по веществу из Солсбери42
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1179
Джигарханян впал в кому91
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство56
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение