Мужа Шурыгиной избили во время ее выступления в Москве

Очередная попытка Дианы Шурыгиной презентовать свою песню завершилась провалом. В поющую жертву изнасилования кинули живой птицей.

Перед выступлением она с удовольствием давала интервью журналистам.

"Мы записали три песни, которые позже выложили в Интернет. Сегодня состоится мой дебют. Честно сказать, мы вообще не готовились, записали песню в студии меньше, чем за час. Наверное, чем больше подготовка, тем сильнее волнение. А сегодня, перед самим исполнением, нет ни капли волнения, одно только нетерпение: поскорее бы уже выступить", — рассказала девушка.

Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) 26 Апр 2018 в 10:41 PDT И вот настал тот самый час: Диана и Саша на сцене. Шурыгина небрежно облокотилась на высокий барный стул, улыбающийся Акт присел у ее ног. Молодые люди затянули свой хит, и вдруг, перед Шурыгиной пролетает белая курица и приземляется у ее ног.

Диана, оторопев, замолкает, отводит микрофон в сторону, а тем временем из колонок голосом Шурыгиной продолжает петь фонограмма. На парня, выкинувшего пернатое, тут же набросился с кулаками муж певицы Андрей Шлянин, завязалась драка, юноши надавали друг другу тумаков, после чего неизвестного нарушителя спокойствия скрутили и вывели из помещения, он успел сбежать до приезда полиции.

Испуганная Диана поспешила отчитаться перед прессой.

"Какой-то человек, я даже не узнала его, он кинул курицу во время нашего выступления. Это, конечно, не смешно. Это больной человек, и мне жалко его. Нужно вызывать не полицию, а "скорую помощь", потому что убогим и больным нужно обязательно помогать. Его обязательно нужно отправить в психбольницу, этими действиями он делает хуже только себе. Это ненормально!", — цитирует артистку издание СтарХит.