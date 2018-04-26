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Супруга Еремеева публично обратилась к Мишулиной
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«Все это неправда, и ты это знаешь»: супруга Тимура Еремеева публично обратилась к Карине Мишулиной 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: INSTAGRAM.COM/TIMUREREMEEV
Телевизионная война между Тимуром Еремеевым и Кариной Мишулиной не останавливается ни на день. Не так давно в студии программы "Прямой эфир" появился некий Евгений Соколов, который заявил, что в студенческие годы Тимур злоупотреблял наркотиками. Кроме того, у него якобы есть отец по имени Сергей.
"Тимур рассказывал, что отец у него пьяница, бьет его и мать, звали этого человека Сергей. В той квартире мы не только употребляли алкоголь, но и легкие наркотики. После этой истории я угодил за решетку, Еремеев обещал помочь, но после этого мы больше не общались», — рассказал мужчина.
Еремеев ранее ответил на обвинения новоявленной сестры в соцсетях, а также пришел в студию программы "Пусть говорят", чтобы рассказать, как все было на самом деле. По словам актера, в его прошлом не было ничего криминального. Более того, некоего Евгения Соколова он никогда не видел и не знает. На защиту мужа встала и супруга Тимура, которая до недавнего времени оставалась в тени. Ольга Еремеева настоятельно попросила Карину прекратить свои "грязные игры".
«Я понимаю твою обиду, но я тебя очень прошу, не нужно таких грязных игр с подставными людьми. Вот как ты не позволяешь людям судить о твоем отце, потому что они якобы его не знали, так и я не позволяю тебе говорить такие гадости о моем муже, потому что ты его не знаешь. Я знаю его уже восемь лет. Более того, я знаю, что у него было в прошлом. Задумайся хотя бы на секундочку о том, что ты наговорила своему родному брату, что ты говоришь его семье. Ведь все это неправда, и ты это знаешь», — сказала Ольга в видеобращении, которое записала специально для программы "Пусть говорят".
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