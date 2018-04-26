Джигарханян вышел из комы 

Народный артист СССР Армен Джигарханян в четверг после экстренной госпитализации в одну из столичных больниц в состоянии комы пришел в себя. Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, состояние артиста стабильное.
"Армен Борисович вышел из комы и находится сейчас в сознании, состояние артиста стабильное. Завтра его переведут в одну из лучших столичных клиник", — сказал источник, отметив, что диагноз Джигарханяна в настоящее время не установлен.
Ранее источник сообщил ТАСС, что Джигарханян был срочно госпитализирован в столичную больницу с инфарктом в состоянии комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В какое именно медицинское учреждение был доставлен артист собеседник агентства не уточнил.
В окружении Джигарханяна подтвердили экстренную госпитализацию актера.