Паук из «Коррозии металла» рассказал об отравлении цианистым калием

На страницах в соцсетях музыканта Сергея Троицкого, более известного как Паук, появилась информация об отравлении цианистым калием. Один из постов опубликован во «ВКонтакте».

«Концерт отменен. В воскресенье раствором цианистого калия. Был отравлен басист "Коррозии" — Сергей Троицкий (Паук). Раствор был незаметный, но чтоб убивал верно. Кома — склиф», — говорится в публикации, появившейся на странице предстоящего концерта группы «Коррозия металла».

Из группы мероприятия пост позже был удален, но его репост остался на странице с именем Сергея Троицкого.

Принадлежит ли аккаунт музыканту, неизвестно, но он указан в списке контактов на странице концерта. В одной из следующих публикаций в предполагаемом отравлении обвиняется «ведьма Рунова». Также информация об отмене концерта появилась на сайте коллектива.

Выступление должно было состояться 27 апреля. Была ли информация об отравлении пиар-акцией, не уточняется.