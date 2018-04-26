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Паук из «Коррозии металла» рассказал об отравлении
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Паук из «Коррозии металла» рассказал об отравлении цианистым калием 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Пресс-служба УТ МВД РФ по СФО / РИА Новости
На страницах в соцсетях музыканта Сергея Троицкого, более известного как Паук, появилась информация об отравлении цианистым калием. Один из постов опубликован во «ВКонтакте».
«Концерт отменен. В воскресенье раствором цианистого калия. Был отравлен басист "Коррозии" — Сергей Троицкий (Паук). Раствор был незаметный, но чтоб убивал верно. Кома — склиф», — говорится в публикации, появившейся на странице предстоящего концерта группы «Коррозия металла».
Из группы мероприятия пост позже был удален, но его репост остался на странице с именем Сергея Троицкого.
Принадлежит ли аккаунт музыканту, неизвестно, но он указан в списке контактов на странице концерта. В одной из следующих публикаций в предполагаемом отравлении обвиняется «ведьма Рунова». Также информация об отмене концерта появилась на сайте коллектива.
Выступление должно было состояться 27 апреля. Была ли информация об отравлении пиар-акцией, не уточняется.
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