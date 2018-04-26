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Представители Костенко высказались о ее госпитализации
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Представители Анастасии Костенко опровергают информацию о ее госпитализации 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
В июне 2018 года Россия впервые станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. В преддверии мундиаля телеканал «Супер»выпустил 12-ти серийный фильм «Вне игры». Это откровенный рассказ о том, что обычно остается за рамками «большого футбола».
Вчера в столице состоялась премьера телепроекта, на которую приехала команда «Локомотив» практически в полном составе. На мероприятие не приехал Дмитрий Тарасов. Как нам сообщил анонимный источник, футболист в это время находился с беременной супругой Анастасией Костенко, которая была госпитализирована. Однако официальный представитель модели эту информацию нам не подтвердил.
Напомним, ребенок Дмитрия и Анастасии Тарасовых должна появиться на свет через два месяца. Недавно сам футболист раскрыл пол будущего малыша, а позже информацию подтвердила модель. «It’s a girl», — написала девушка в своем микроблоге.
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