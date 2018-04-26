Представители Костенко высказались о ее госпитализации

Представители Анастасии Костенко опровергают информацию о ее госпитализации

В июне 2018 года Россия впервые станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. В преддверии мундиаля телеканал «Супер»выпустил 12-ти серийный фильм «Вне игры». Это откровенный рассказ о том, что обычно остается за рамками «большого футбола».

Вчера в столице состоялась премьера телепроекта, на которую приехала команда «Локомотив» практически в полном составе. На мероприятие не приехал Дмитрий Тарасов . Как нам сообщил анонимный источник, футболист в это время находился с беременной супругой Анастасией Костенко , которая была госпитализирована. Однако официальный представитель модели эту информацию нам не подтвердил.