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Бородина подсидела Бузову
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Пронырливая Бородина подсидела Бузову 

Дни.ру 1 час назад
Ксения Бородина призналась, что подсидела свою коллегу по скандально известному реалити-шоу "Дом-2" Ольгу Бузову. Ксюша заняла место поющей ведущей.
В кулуарах ходят упорные слухи, что соведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова еле терпят друг друга. Говорят, девушки живут разными интересами и жизни их настолько противоположны, что лишь работа на "Доме-2" их соединяет. Интересно, что подобные разговоры подогревает и сама Ксения Бородина.
К примеру, недавно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram телеведущая заявила, что подсидела коллегу. Бородина опубликовала фотографию, на которой запечатлена на съемках развлекательного шоу. Обычно в кресле жюри оказывалась Ольга Бузова, однако на сей раз там оказалась именно Ксения. "Появлюсь на экране в #ComedyБаттл. В этом году юмористы борются за 5 миллионов. А сегодня — за выход в полуфинал. Смотрим и смеемся #подсиделабузову (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — написала Бородина.
Многочисленные подписчики немедленно отреагировали. "Бузовой некогда, вот вас и подменили на время", "Только петь не начни😂😂😂! А то место может волшебное, потянет на пение", "Ксюша, ты так заразительно смеёшься, душа радуется))", "Однозначно приятнее смотреть. Бузова что — то ужасное с лицом сделала. Просто трансвестит. Рот ужасен. Смотреть противно. Хотя раньше нравилась. Ксюша наоборот цветет все больше с каждым днем", "Ксюша, почему тебя раньше не было ни где?", "Ксения, действительно, на Вас НАМНОГО приятнее смотреть, Вы очень классная. Удачи, Вам, во всех начинаниях!". Ух какая пронырливая! Ну и прально, а то Буз только на себя все внимание забирает ((" — прокомментировали поклонники.
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