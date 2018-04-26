Умерла звезда сериала «Сваты»

В четверг, 26 апреля, в Киеве умер народный артист Украины , актер театра и кино Олег Треповский . Об этом сообщает УНИАН.

Актер скончался на 53-м году жизни. Причина его смерти не уточняется.

С 1992 года Треповский играл в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Он снялся во многих фильмах и сериалах, в том числе в «Сватах», «Дне рождении Буржуя» и «Слугах народа».

В прошлом году артиста номинировали на национальную украинскую кинопремию «Золотая Дзига» за роль в фильме Павла Острикова «Голден лав».