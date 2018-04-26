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Умерла звезда сериала «Сваты»
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Умерла звезда сериала «Сваты» 

Рамблер 49 минут назад
В четверг, 26 апреля, в Киеве умер народный артист Украины, актер театра и кино Олег Треповский. Об этом сообщает УНИАН.
Актер скончался на 53-м году жизни. Причина его смерти не уточняется.
С 1992 года Треповский играл в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Он снялся во многих фильмах и сериалах, в том числе в «Сватах», «Дне рождении Буржуя» и «Слугах народа».
В прошлом году артиста номинировали на национальную украинскую кинопремию «Золотая Дзига» за роль в фильме Павла Острикова «Голден лав».
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