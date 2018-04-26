Состояние Наргиз резко ухудшилось 

Узбекско-американская певица Наргиз Закирова отменила концерты в регионах Центральной России и перенесла выступления в рамках гастрольного тура почти на месяц, сообщается на официальном сайте исполнительницы. Ранее на своей странице в Instagram Закирова отметила, что вынуждена отменить мероприятия из-за внезапного ухудшения здоровья.
"Безоговорочно, купленные вами билеты подлежат возврату. Мне очень жаль, но порой случается так, что происходят неожиданные сбои в человеческом организме, и я не исключение", — написала Наргиз в своем Instagram.