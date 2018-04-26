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Состояние Наргиз резко ухудшилось
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Состояние Наргиз резко ухудшилось 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Instagram
Узбекско-американская певица Наргиз Закирова отменила концерты в регионах Центральной России и перенесла выступления в рамках гастрольного тура почти на месяц, сообщается на официальном сайте исполнительницы. Ранее на своей странице в Instagram Закирова отметила, что вынуждена отменить мероприятия из-за внезапного ухудшения здоровья.
≥≥ Наргиз отменила концерт из-за болезни
"Безоговорочно, купленные вами билеты подлежат возврату. Мне очень жаль, но порой случается так, что происходят неожиданные сбои в человеческом организме, и я не исключение", — написала Наргиз в своем Instagram.
Согласно новому гастрольному графику, концерт Закировой состоится в Воронеже 23 мая, выступление в Белгороде перенесено на 24 мая, в Орле певица представит новую программу 6 июня, в Курске — 10 июня. Отмечается, что билеты, приобретенные на концерты в первоначальные даты, будут действительны.
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