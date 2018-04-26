Пугачева фантастически помолодела

На новых снимках Алла Пугачева выглядит моложе на 20 лет

Певица Алла Пугачева уже не первый год остается одной из самых обсуждаемых персон отечественного шоу-бизнеса. Артистка вновь вышла в свет в молодежном наряде.

За последние два года внешность Аллы Пугачевой кардинально изменилась — она сильно похудела, стала выбирать более молодежные наряды и отказалась от привычных балахонов и все чаще стала показывать стройные ноги в мини-юбках. Кроме того, похудение и смена стиля положительно сказались на певице — недавно артистка отпраздновала 69-летие, однако поклонники считают, что Пугачева выглядит значительно моложе своих лет.

Сейчас Алла Борисовна не так часто выходит в свет, поэтому каждое ее появление на публике вызывает бурю эмоций и обсуждений у ее преданных поклонников. Накануне Пугачева посетила день рождения своего близкого другу Игоря Гуляева . Продюсер Иосиф Пригожин выложил снимок, на котором позирует с самим именинником, Игорем Николаевым и Аллой Пугачевой. "Невероятно душевная компания по случаю Дня рождения ", — подписал фото Пригожин.

Пользователи сразу же начали обсуждать внешний вид Аллы Борисовны, которая на снимке выглядела максимум на 50 лет. "Ей лет 50 потолок дашь, не больше", "Алла Борисовна Божественна! Великолепная певица и прекрасная мама! Идеальна просто! Обожаю!", "Алла -восхитительна", — писали пользователи под снимком.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 25 Апр 2018 в 3:08 PDT