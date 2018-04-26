Макаревич снова оскорбил россиян

Макаревич заявил о готовности россиян «прыгнуть в печки»

Музыкант Андрей Макаревич заявил, что россияне «прыгнут в печки», если чиновники примут такой закон.

На своей странице в соцсети Facebook лидер «Машины времени» сделал попытку объяснить «всю эту кору дуба, боярышник, марганцовочку», то есть недавнее предложение зампреда Госдумы Петра Толстого лечиться не американскими лекарствами, закупка которых может быть запрещена законопроектом об ответных санкциях, а корой дуба и настойкой «Боярышника».

«Знаете, почему они сошли с ума?» — спросил артист своих подписчиков.

По его мнению, чиновники «изо дня в день» ставили над обычными гражданами «эксперименты по запретительству», которые не вызывали у них никакой ответной реакции. Музыкант уверен, что так как россиянам было «в целом» все равно, то у чиновников «сорвало крышу от полной вседозволенности».

«Завтра придумают закон, чтобы через одного самим в печки прыгать — побежим дрова собирать», — убежден он.