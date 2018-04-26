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Макаревич снова оскорбил россиян
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Макаревич заявил о готовности россиян «прыгнуть в печки» 

Рамблер 1 час назад
Музыкант Андрей Макаревич заявил, что россияне «прыгнут в печки», если чиновники примут такой закон.
>> Макаревич повторил «злобных дебилов»
На своей странице в соцсети Facebook лидер «Машины времени» сделал попытку объяснить «всю эту кору дуба, боярышник, марганцовочку», то есть недавнее предложение зампреда Госдумы Петра Толстого лечиться не американскими лекарствами, закупка которых может быть запрещена законопроектом об ответных санкциях, а корой дуба и настойкой «Боярышника».
«Знаете, почему они сошли с ума?» — спросил артист своих подписчиков.
По его мнению, чиновники «изо дня в день» ставили над обычными гражданами «эксперименты по запретительству», которые не вызывали у них никакой ответной реакции. Музыкант уверен, что так как россиянам было «в целом» все равно, то у чиновников «сорвало крышу от полной вседозволенности».
«Завтра придумают закон, чтобы через одного самим в печки прыгать — побежим дрова собирать», — убежден он.
В середине марта Андрей Макаревич, сравнивая россиян с гораздо более «спокойными, веселыми и добрыми» американцами, заявил, что с гражданами России «происходит что-то ужасное», а в ответ на комментарий одного из пользователей, который был посвящен влиянию на россиян «госпропаганды», Макаревич заявил, что некие «они» открыли «какой-то двадцать пятый кадр», который превращает людей в злобных дебилов.
Комментарии335  Ещё 2 источника 
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