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Нетребко довела до слез посланием о Хворостовском
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Нетребко довела до слез посланием о Хворостовском 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Оперная дива Анна Нетребко рассказала поклонникам о последнем выступлении с Хворостовским. Певица все еще не может принять смерть артиста.
Нетребко опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена вместе со своим супругом Юсифом Эйвазовым и Дмитрием Хворостовским. Под публикацией она написала: "В этот день год назад мы пели наш концерт с Димой в Торонто… увы, последний🙏🌹 one year ago we sang our last concert with Dima in Toronto 🌹🙏❤️".
Подписчики из разных стран выразили свое сожаление по поводу кончины великого мастера. Многие комментаторы признавались, что не могут сдержать слез, вспоминая о любимом артисте, ведь для них он был не только национальной гордостью, но и примером для подражания.
"Светлая Память Великому 😢❤️❤️❤️❤️ Боль от утраты не уйдет никогда", "Не верится, что нет такого человека!", "Светлая память. Он всегда будет в наших сердцах", " Мой земляк, мой вдохновитель, благодаря которому я пошел учиться в КГАМиТ (которую он закончил), был на его концертах и развивал свой вокал с 10 летнего возраста… великий был человек! R. I. P. ", "Национальная гордость страны!Горько и сердце болит, что это теперь только память и не повторится больше никогда", "Вечная память! Трудно осознать до сих пор…", — с горечью писали поклонники.
Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной для исполнителя Красноярск.
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