Жена Тарасова попала в больницу: модель положили на сохранение

В одном из недавних интервью Дмитрий Тарасов рассказывал журналистам, что Анастасия Костенко должна родить дочку в конце июля — начале августа. Беременность модели, по всей видимости, проходит не так гладко, как этого бы хотелось. Как стало известно Teleprogramma.pro, Костенко положили в один из перинатальных центров на сохранение. Дмитрий Тарасов должен был посетить премьеру фильма "Вне игры", однако пропустил мероприятие, вероятно, из-за госпитализации супруги.

Отметим, что рожать Анастасия будет в госпитале "Лапино", где появились на свет дети многих знаменитостей, в том числе дочь и сын Филиппа Киркорова , ребенок Анны Хилькевич , сын Ксении Собчак и других. Стоимость таких пятизвездочных родов оценивается примерно в 450 тысяч рублей. Это и наблюдение, и лабораторные анализы, и оценка состояния плода, заключающаяся в регистрации и анализе частоты его сердцебиения в покое, движении, при сокращениях матки и воздействии различных факторов среды, а также УЗИ, обезболивание, посещение гинеколога в течение 1,5 месяцев и так далее.

Впрочем, как ранее говорил сам Тарасов, ради любимой женщины он готов на все. Влюбленные сыграли свадьбу в январе этого года, а также обвенчались. Грандиозный праздник по случаю бракосочетания пары состоялся в фешенебельном отеле «Ритц Карлтон». Всего на церемонии присутствовали около 200 гостей.