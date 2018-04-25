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Жена Тарасова попала в больницу
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Жена Тарасова попала в больницу: модель положили на сохранение 

Teleprogramma.pro 11 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В одном из недавних интервью Дмитрий Тарасов рассказывал журналистам, что Анастасия Костенко должна родить дочку в конце июля — начале августа. Беременность модели, по всей видимости, проходит не так гладко, как этого бы хотелось. Как стало известно Teleprogramma.pro, Костенко положили в один из перинатальных центров на сохранение. Дмитрий Тарасов должен был посетить премьеру фильма "Вне игры", однако пропустил мероприятие, вероятно, из-за госпитализации супруги.
Отметим, что рожать Анастасия будет в госпитале "Лапино", где появились на свет дети многих знаменитостей, в том числе дочь и сын Филиппа Киркорова, ребенок Анны Хилькевич, сын Ксении Собчак и других. Стоимость таких пятизвездочных родов оценивается примерно в 450 тысяч рублей. Это и наблюдение, и лабораторные анализы, и оценка состояния плода, заключающаяся в регистрации и анализе частоты его сердцебиения в покое, движении, при сокращениях матки и воздействии различных факторов среды, а также УЗИ, обезболивание, посещение гинеколога в течение 1,5 месяцев и так далее.
Впрочем, как ранее говорил сам Тарасов, ради любимой женщины он готов на все. Влюбленные сыграли свадьбу в январе этого года, а также обвенчались. Грандиозный праздник по случаю бракосочетания пары состоялся в фешенебельном отеле «Ритц Карлтон». Всего на церемонии присутствовали около 200 гостей.
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