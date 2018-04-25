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«Врачи сделали все»: больного Преснякова насильно увезли
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«Врачи сделали все»: тяжелобольного Преснякова насильно увезли 

Дни.ру 18 часов назад
Фото: Dni.Ru
Журналисты выяснили подробности экстренной госпитализации саксофониста Владимира Преснякова. Оказалось, популярный музыкант категорически отказывался ехать в больницу, лишь совместными усилиями супруги Елены, соседей и врачей удалось сломить его сопротивление.
72-летний Владимир Пресняков около недели лежал в реанимации, однако журналисты узнали об этом лишь вчера, 25 апреля. Известный музыкант попал в больницу с неутешительным диагнозом — у артиста обнаружили инфаркт. Как выяснилось, неладное заподозрили соседи.
"Случилось это, когда жена Владимира Петровича Елена Преснякова была на концерте, на юбилее Вячеслава Фетисова. Лене позвонили соседи, которые дружат с их семьёй. Сказали, что им не нравится Петрович. Она ответила: "Вызывайте врачей!" Петрович сопротивлялся. Приехала "скорая". Петровича долго уговаривали на госпитализацию сначала соседи, потом уже врачи. Потом приехала Лена и уговорила мужа подчиниться медикам. В больнице Петровичу поставили стент, довольно долго он пролежал в реанимации (почти неделю)", — цитирует друзей Преснякова сайт "Комсомольская правда".
По словам близких, из реанимации артиста перевели в обычную палату, ему гораздо лучше, о нем заботятся и его навещают. А еще "его все любят". Отметим, что на вечер 25 апреля появилась информация, что Владимира Преснякова выписали. Об этом сообщил лучший друг его сына Владимира Преснякова-младшего, певец Леонид Агутин. "Я с ним связывался… С Владимиром Петровичем все нормально, сейчас уже дома", — сказал артист "Газете.ru".
Сам Владимир Пресняков вышел на связь с обеспокоенными поклонниками. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook он обратился к фанатам: "Дорогие мои друзья и подруги! Так получилось, что случился у меня инфаркт! Ну, случился и случился, а сейчас прекрасные врачи вовремя сделали все необходимое и мне значительно лучше! Я очень тронут вашим очень теплым отношением ко мне и вашими пожеланиями выздоровления! Но поверьте, стало тяжеловато читать сотни и сотни ваших писем, а я их читаю… Мне звонили многие журналисты со скорбными голосами, догадываюсь, что многие огорчились, услышав мой бодрый голос… Жизнь продолжается, мои дорогие и я — ее участник! С любовью ко всем вам! Ваш Петрович!"
Напомним, у Владимира Преснякова дружная семья. Его женой является солистка ансамбля "Самоцветы" Елена. Единственный сын музыканта — Владимир (который, к слову, предпочел не комментировать журналистам самочувствие именитого родителя) и дочь Аллы Пугачевой — Кристина подарили Преснякову внука Никиту, который пошел по стопам знаменитых родственников.
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