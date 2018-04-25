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Пресняков-старший госпитализирован
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Пресняков-старший госпитализирован 

Рамблер 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Владимир Пресняков-старший госпитализирован в один из столичных кардиоцентров, передает Telegram-канал 112.
По информации канала, Пресняков госпитализирован с инфарктом.
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