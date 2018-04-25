Кого автор воскресил бы в «Игре престолов»

Американский писатель Джордж Мартин признался, что в своей новой книге он продолжает линию одного из погибших в сериале «Игра престолов» персонажей, — и что мечтает о том, чтобы этот герой вернулся в шоу.

Создатель популярной саги «Песнь Льда и Огня» рассказал, что будь ход экранизации книжного цикла в его власти, он бы ввел в повествование Бессердечную.

В этого персонажа в конце третьего романа превратилась погибшая (уж извините за спойлер, но это было во втором сезоне и в той же третьей книге) Кейтлин Старк. Согласно мифологии вселенной Мартина, Бессердечная является одержимым местью жестоким существом, которое сохранило воспоминания Кейтилин, но не ее человечность.

«В книге персонажей можно воскрешать. После того как Кейтлин восстает в образе Бессердечной, она становится мстительной, безжалостной убийцей, — рассказал Мартин в интервью изданию Cinemablend. — В шестой книге я продолжаю писать о ней. Она важный персонаж для саги. Ввести ее в сериал — мое самое большое желание».

Сейчас идут съемки финального восьмого сезона «Игры престолов». Сперва планировалось завершить их в августе этого года, однако прошедшей зимой Мэйси Уильямс (она играет Арью Старк) сказала, что процесс может затянуться до декабря.

Руководство канала HBO пообещало, что многие центральные герои шоу умрут в финальных сериях. Старший вице-президент телесети Франческа Орси навала читку сценария «действительно мощным моментом в их жизни и карьере».

По ее словам, до этого никто из актерского состава «Игры престолов» не был знаком с итоговой редакцией текста, поэтому, когда во время прочтения один за другим они начали «погибать», для них это стало полной неожиданностью. Орси также сказала, что финальному сценарию аплодировали стоя в течение 15 минут.

Недавно стало известно, что авторы «Игры престолов» побили собственный рекорд по продолжительности съемок батальной сцены. На одно из сражений в восьмом сезоне ушло целых 55 съемочных дней.

«Я хочу поблагодарить продюсеров восьмого сезона за 55 ночей работы без остановки, за то, что мы пережили мороз, снег, дождь, грязь и овечий помет, — написал помощник режиссера Джонатан Куинлан в своем инстаграме. — Когда 10 миллионов людей посмотрят этот эпизод, они никогда не узнают, сколько труда было в него вложено. Им будет все равно, как сильно мы уставали или как было трудно работать в такой холод. Они просто поймут, что никогда не видели ничего подобного».

Предыдущие трудоемкие в производстве сцены баталий — «Битва бастардов» и «Военные трофеи» — снимались более месяца. Фанаты сериала полагают, что новая сцена-рекордсмен может быть связана с осадой Винтерфелла и Королем Ночи.

Дата выхода восьмого сезона на экраны пока не объявлена, однако этого точно не произойдет в 2018-м. Программный директор HBO Кейси Блойс объяснил, что создателям шоу — Дэвиду Бениоффу и Дэниелу Бретту Уайссу — нужно больше времени, чтобы финальные шесть эпизодов получились высочайшего качества.

Блойс отметил, что «Игра престолов» от сезона к сезону становилась все более масштабной — в том числе в сценах сражений и в спецэффектах. Чтобы не понизить задранную планку, нужно пожертвовать привычным графиком выхода.

Кроме того, Блойс сказал, что использовать финальный сезон «Игры престолов» для старта нового шоу не планируется.

В настоящее время идет работа сразу над четырьмя спин-оффами «Игры престолов» от нескольких известных сценаристов.

В разработке двух идей задействован сам Джордж Мартин. О проектах известно лишь то, что они посвящены различным периодам «обширной и богатой вселенной» писателя.

Ранее HBO никогда не создавало продолжений своих шоу — если хотя бы один спин-офф получит «зеленый свет», для канала это будет новый опыт.

Сейчас писатель (все еще!) продолжает работу над финальными томами серии «Песнь Льда и Пламени». По словам Мартина, новая книга «Ветра зимы» выйдет после первого тома «Огня и крови», посвященного дому Таргариенов.

«Первый том должен быть скоро закончен. Второй едва начат», — лаконично заявил автор, не приведя никаких конкретных дат.

«Ветра зимы» — шестая и предпоследняя часть «Песни Льда и Огня», начатой еще в 1991 году. Завершить сагу должна седьмая книга «Мечта о весне».

В сентябре на малые экраны выйдет еще одна телевизионная адаптация произведений Мартина — научно-фантастический сериал «Летящие сквозь ночь» по его одноименному рассказу.

Шоу расскажет о группе исследователей, которые отправляются на далекую планету на поиски загадочного существа, но вскоре обнаруживают, что бортовой компьютер судна саботирует их миссию. Мартин обещает хичкоковское «Психо», только в космосе.