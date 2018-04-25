Собчак обвинили в богохульстве

Подписчики Ксении Собчак обвинили ее в богохульстве за фривольно переделанную ветхозаветную историю.

Журналистка Ксения Собчак снова подверглась критике: в Instagram ее раскритиковали за упоминание ветхозаветной истории про Ноя, который собирал животных на ковчег.

Собчак оставила подпись к одной из фотографий:

«Она была настолько редкой тварью, что на Ноев Ковчег пришла одна»… Классика!:)». A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Apr 24, 2018 at 2:01pm PDT

Подобное фривольное отношение к библейским сюжетам вызвало шквал критики от подписчиков:

«Вот только не надо богохульствовать! У вас нет ничего достойного, как и у ваших безмозглых защитников», — считает swet_berry.

«Тварь — от слова Творение, сотворить. Мы все твари божьи», — написала talskaia9349.