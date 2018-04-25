Собчак обвинили в богохульстве 

Подписчики Ксении Собчак обвинили ее в богохульстве за фривольно переделанную ветхозаветную историю.
Журналистка Ксения Собчак снова подверглась критике: в Instagram ее раскритиковали за упоминание ветхозаветной истории про Ноя, который собирал животных на ковчег.
Собчак оставила подпись к одной из фотографий:
«Она была настолько редкой тварью, что на Ноев Ковчег пришла одна»… Классика!:)».
Подобное фривольное отношение к библейским сюжетам вызвало шквал критики от подписчиков:
«Вот только не надо богохульствовать! У вас нет ничего достойного, как и у ваших безмозглых защитников», — считает swet_berry.
«Тварь — от слова Творение, сотворить. Мы все твари божьи», — написала talskaia9349.
Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношению Церкви и общества Русской православной церкви протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что облачившаяся в церковное одеяние телеведущая Ксения Собчак осквернила предметы религиозного культа, поставив желание самопиара выше совести и такта.