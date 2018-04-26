Самбурская унизила Летучую

Актриса Анастасия Самбурская , сменившая Лену Летучую в проекте «Ревизорро», утверждает, что та придумала себе диагноз, чтобы оправдать свой провал в новом шоу. Кроме того, Самбурская раскритиковала ее внешность.

Ведущая шоу «Ревизорро» Анастасия Самбурская раскритиковала бывшую коллегу Лену Летучую на своей странице в Instagram.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 25 Апр 2018 в 10:39 PDT Причем по имени она ее не называет, но дает отсылки, по которым легко можно узнать Летучую.

«Одна моя знакомая телеведущая была изгнана со своего места из-за мерзкого характера. Она рассказывала всем, что продюсировала шоу, хотя на самом деле ничего подобного не было. Она была обыкновенной телеведущей. Проект был собран командой, ее пригласили на должность ведущей, в командной работе. Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню, и она решила, что все шоу держится на ее личных качествах, хотя повторюсь, это командная работа. Всё зависит от того, как сработает команда, а не телеведущая, победоносно нашедшая гнилую капусту».

Она добавила, что именно от команды зависит, «как выставят свет, как подберут локацию, как накрасят лицо ведущей с проблемной кожей и добавят пару прядей в жиденький хвостик, как красиво снимет оператор, как редактор напишет красивую подводку и отводку к серии, чтобы ведущая выглядела в кадре максимально смышленой, как вовремя прикроет охранник в сложный момент».

Актриса добавила, что ведущая стала никому ненужной, «перейдя в новое шоу, которое провалилось с треском и придумала себе диагноз, который запрещал летать в горячие точки, но позволял летать на модные показы и страну восходящего солнца. Поведение старой телеведущей оправдывается лишь отчаянием».

Отметим, что Летучая пока никак не прокомментировала сообщение Самбурской.

Ранее Летучая заявляла, что решила покинуть телеканал «Пятница!» из-за «сливов» информации о проверках ее программы «Ревизорро» в московских ресторанах. Кроме того, врачи поставили Летучей диагноз «нестабильная стенокардия», мешающий полноценно работать на съемках.