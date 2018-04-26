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Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
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Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна 

РИА Новости 12 часов назад
Актер и режиссер Армен Джигарханян проведет в больнице несколько дней, заявил РИА Новости его друг Артур Согомонян.
"Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследование никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы. <…> Надеюсь, на следующей неделе уже сможет вернуться в театр", — сказал он.
Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники в медицинских кругах о том, что актер экстренно госпитализирован в Москве и находится в коме. Согомонян опроверг эти слухи. По его словам, врачи рекомендовали госпитализацию из-за того, что Джигарханян чувствовал слабость в последние несколько дней, но его состояние нормальное.
Актер не в первый раз за последние месяцы попадает в больницу. В середине января его госпитализировали из-за вируса. Позднее Джигарханян прервал свое лечение, но 31 января вновь вернулся в больницу. Спустя два дня актер окончательно выписался.

Развод с Цымбалюк-Романовской

В прошлом году вокруг 82-летнего артиста и его 38-летней бывшей жены разразился публичный скандал после того, как в октябре актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли".
Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.
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