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Концерт Азнавура в Петербурге отменен
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Концерт Шарля Азнавура в Санкт-Петербурге отменен 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: Maks Him ZUMAPRESS.com Globallookpress
Причиной стало плохое самочувствие певца, госпитализированного в одну из больниц северной столицы.
Представители Шарля Азнавура заявили, что концерт, который должен был состояться 25 апреля 2019 года, не состоится по состоянию здоровья 93-летнего певца.
«Билеты на концерт 25 апреля 2018 года будут действительны 9 апреля 2019 года», — говорится в заявлении, распространенном БКЗ «Октябрьский».
Также билеты можно вернуть в кассы БКЗ «Октябрьский», а электронные билеты — через сайты операторов.
Ранее сообщалось о госпитализации Азнавура в одну из клиник Санкт-Петербурга, но о его самочувствии и диагнозе пока ничего не известно.
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