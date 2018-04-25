Концерт Азнавура в Петербурге отменен

Причиной стало плохое самочувствие певца, госпитализированного в одну из больниц северной столицы.
Представители Шарля Азнавура заявили, что концерт, который должен был состояться 25 апреля 2019 года, не состоится по состоянию здоровья 93-летнего певца.
«Билеты на концерт 25 апреля 2018 года будут действительны 9 апреля 2019 года», — говорится в заявлении, распространенном БКЗ «Октябрьский».
Также билеты можно вернуть в кассы БКЗ «Октябрьский», а электронные билеты — через сайты операторов.
Ранее сообщалось о госпитализации Азнавура в одну из клиник Санкт-Петербурга, но о его самочувствии и диагнозе пока ничего не известно.