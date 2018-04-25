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Джигарханян пошел на отчаянный шаг
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Джигарханян пошел на отчаянный шаг 

Дни.ру 1 час назад
Армен Джигарханян предпринял неожиданные действия против своей бывшей супруги, молодой пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Как выяснилось, все данные о недвижимости легендарного актера оказались засекречены.
Разбирательства вокруг квартир Армена Джигарханяна получили неожиданное продолжение. Когда Виталина Цымбалюк-Романовская, ранее заявлявшая о том, что у нее незаконным образом отобрали однокомнатную квартиру в деревне Глухово, отправилась в Росреестр, чтобы узнать, каким образом у нее увели недвижимость, ей там объявили, что информация об имуществе ее экс-супруга засекречена.
Журналисты обратились к другу Армена Джигарханяна Артуру Согомоняну за подробностями.
"Да, мы заблокировали, но по его просьбе. Государство защитило заслуженного человека. Если Виталине что-то не нравится, пусть идет в суд или в полицию. Вместо этого она бегает на телепередачи", — цитирует приятеля Джигарханяна сайт "Комсомольская правда".
Как отмечает издание, информация об имуществе практически каждого гражданина находится в открытом доступе. Достаточно сделать запрос в Росреестр. Закрыты сведения, например, на "объекты", охраняемые ФСО, а также на высших государственных лиц.
Ситуацию прокомментировала адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова.
"Выписка на квартиру в Глухово с ограничением данных, управление Росреестра по России наложило запрет на расширенную информацию. Почему? Это случилось после того, как мы рассказали в интервью, что у Джигарханяна было много недвижимости, включая элитную квартиру в Ереване, подаренную президентом республики. Куда она делась? Единственный человек, который имел доверенность на распоряжение этим имуществом, был Согомонян. Он продал кучу недвижимости, не только квартиры артиста, но и гаражи, и машины. Куда ушли деньги? Информация сразу стал закрытой", — высказалась представительница Виталины.
Широкова заключила: "Мы снова обратились в полицию. Будет новая более тщательная проверка, которая должна закончиться возбуждением уголовного дела".
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