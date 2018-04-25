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Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
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Крису Кельми поставили диагноз 

Рамблер 1 час назад
Певец Крис Кельми страдает эпилептическими припадками на фоне токсического воздействия алкоголя на мозг. Такое заявление сделали друзья артиста в эфире программы «Пусть говорят».
По их словам, несколько дней назад певца снова пришлось госпитализировать в наркологическую клинику.
«Он считал, что у него эпилепсия. Мы провели диагностику и удостоверились, что у Криса нет органического поражения центральной нервной системы. Поэтому его припадки возникли в результате токсического воздействия на головной мозг. Это токсическая энцефалопатия. Его печень не выдерживает любые дозы алкоголя. Если будет продолжать употреблять алкоголь и не следовать рекомендациям врачей, его ждет печальный конец», — сказал в эфире программы врач-нарколог Евгений Бучацкий.
Сам Крис Кельми появился в студии программы с опухшим, трудно узнаваемым лицом, однако утверждал, что идет на поправку и скоро будет «здоров, как бык».
Напомним, Крис Кельми провел два месяца в реабилитационной клинике в Таиланде, где лечился от алкогольной зависимости.
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