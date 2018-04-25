Крису Кельми поставили тяжелый диагноз

Крису Кельми поставили диагноз

Певец Крис Кельми страдает эпилептическими припадками на фоне токсического воздействия алкоголя на мозг. Такое заявление сделали друзья артиста в эфире программы «Пусть говорят».

По их словам, несколько дней назад певца снова пришлось госпитализировать в наркологическую клинику.

«Он считал, что у него эпилепсия. Мы провели диагностику и удостоверились, что у Криса нет органического поражения центральной нервной системы. Поэтому его припадки возникли в результате токсического воздействия на головной мозг. Это токсическая энцефалопатия. Его печень не выдерживает любые дозы алкоголя. Если будет продолжать употреблять алкоголь и не следовать рекомендациям врачей, его ждет печальный конец», — сказал в эфире программы врач-нарколог Евгений Бучацкий.

Сам Крис Кельми появился в студии программы с опухшим, трудно узнаваемым лицом, однако утверждал, что идет на поправку и скоро будет «здоров, как бык».