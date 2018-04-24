63-летний Крис Кельми оказался на грани жизни и смерти

21 апреля артист отпраздновал 63-й день рождения. Редакторы программы "Пусть говорят" готовили по этому случаю праздничный выпуск, однако накануне выхода передачи в эфир выяснилось, что артист находится в больнице в тяжелом состоянии. "Его печень уже не переносит любые дозы алкоголя. Если он продолжит в том же духе и не будет соблюдать рекомендаций врачей, мы его потеряем", — рассказал о состоянии Кельми гость в студии.

Вот так сейчас выглядит Крис Кельми. Музыкант утверждает, что больше не пьет/Фото:

кадр из передачи

Появился в студии и сам Крис. Выглядел он действительно неважно, говорил тяжело. Причиной своей госпитализации он назвал отнюдь не алкоголизм, а травму, которую он якобы получил, когда находился дома. "Скоро я буду здоров, у меня ничего не болит. После поездки в Таиланд я прекратил свои отношения с алкоголем", — заверил музыкант, но гости в студии ему не поверили и принялись рассуждать, что же довело Кельми до жизни такой.

Выяснилось, что не так давно у Криса разладились отношения с женой и сыном. Супруга требовала развода, однако музыкант своего согласия не дал. Отметим, что аналогичная ситуация произошла и в жизни Евгения Осина. После разрыва с женой Натальей и запрета на общение с дочерью Агнией артист пристрастился к алкоголю.